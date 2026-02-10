Конец "серым схемам": ЕС ударит по Грузии и Индонезии из-за российской нефти

Евросоюз предлагает расширить санкции против Москвы, чтобы еще больше сократить нефтегазовые доходы страны. Брюссель нацелился порты в Грузии и Индонезии, которые занимаются перевалкой российской нефти.

Какие порты могут попасть под санкции?

Это решение может стать первым случаем в истории, когда блок добавит в санкционные списки портовую инфраструктуру третьих стран, пишет Reuters.

Документы, полученные изданием, свидетельствуют, что под ограничения могут попасть по меньшей мере два порта:

порт Кулеви в Грузии;

и порт Каримун в Индонезии.

Если это произойдет, европейским компаниям и физическим лицам запретят проводить любые транзакции с этими портовыми объектами.

Эти меры являются частью 20-го пакета санкций ЕС в ответ на войну России против Украины,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Ограничения против портов третьих стран подготовили совместно Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий (EEAS). Затем документ передали странам блока для ознакомления. Чтобы санкции вступили в силу, их должны одобрить все члены ЕС единогласно.

Что предлагают в 20-м пакете санкций?

В пятницу, 6 февраля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила будущие меры, которые планируют принять в 20-м пакете санкций против России.

В ЕС разработали большой список секторальных ограничений. Также новый пакет предусматривает переход от ценового "потолка" на российскую нефть к полному запрету предоставления морских услуг для ее транспортировки.

До этого под удар попали:

Металлы и ресурсы. Планируется новый запрет на импорт никелевых стержней, железной руды, необработанной меди, алюминиевого лома, а также соли, аммиака и даже меха. Технологии. Запретят продажу Кыргызстану металлорежущих станков и оборудования для связи (модемов, роутеров), чтобы перекрыть каналы параллельного импорта в Россию. Финансы. Санкции коснутся банков Кыргызстана (Keremet и Capital Bank), Лаоса и Таджикистана за предоставление криптоуслуг России. При этом два китайских банка предлагают исключить из списка. Нефтепереработка. В "черный список" хотят добавить 64 компании, среди которых "Башнефть" и восемь российских НПЗ, в частности крупные заводы в Туапсе и Сызрани, которые находятся под контролем "Роснефти".

В то же время российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл" пока оставят вне санкционных списков ЕС, несмотря на американские и британские ограничения.

Важно! В октябре 2025 года сначала Великобритания, а затем и США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Кстати, это были первые антироссийские санкционные меры при втором президентстве Дональда Трампа.

Что известно о санкциях ЕС против России?