ЕС нанес удар по российским хакерам и сторонникам Кремля: кто попал под санкции

Пока 21-й пакет антироссийских санкций еще находится в стадии подготовки, Евросоюз утвердил отдельный перечень ограничений в отношении пособников Кремля, осуществляющих кибератаки на страны блока и его международных партнеров.

Кто попал под санкции

В "черный список" Евросоюза попали девять граждан России и четыре организации, входящие в киберэкосистему оккупантов, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Media Land LLC

Ограничения введены в отношении провайдера Bullet Proof Hosting Media Land LLC. Его владелец Александр Воловик также находится в санкционном списке ЕС.

Компанию подозревают в том, что она якобы помогала осуществлять вредоносные кибератаки против стран ЕС и по всему миру. В результате это привело к значительным финансовым убыткам.

Она предоставляла киберпреступникам возможности для масштабных атак с использованием программ-вымогателей и фишинговых кампаний, которые проводились против критической инфраструктуры и важных сервисов Евросоюза.

Ее дочернюю компанию ML.Cloud тоже не обошла санкционная судьба.

Группировка Z-Pentest

Под санкции попала пророссийская хакерская группа Z-Pentest. Она организует кибератаки на критическую инфраструктуру по всему миру. В первую очередь злоумышленников интересуют объекты энергетики и водоснабжения.

Например, в декабре 2024 года именно Z-Pentest совершила атаку на предприятие водоснабжения в Дании.

Группа CARR

Ограничения были также применены к участникам российской хакерской группы CARR (Cyber Army of Russia Reborn – "Киберармия России: Возрождение"):

лидеру группы Юлии Панкратовой;

и одного из главных хакеров Дениса Дегтяренко.

С 2022 года CARR проводит длительные DDoS-атаки на государства, поддерживающие Украину. Хакеры атакуют государственные и финансовые учреждения, СМИ, объекты критической инфраструктуры. Группу связывают с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Кроме того, в санкционный список ЕС попали:

Евгений Башев и его компания ООО "Импульс" (LLC Impuls). Он является членом подразделения 29155 ГРУ и оказывал техническую и материальную поддержку хакерам для проведения кибератак.

и его компания ООО "Импульс" (LLC Impuls). Он является членом подразделения 29155 ГРУ и оказывал техническую и материальную поддержку хакерам для проведения кибератак. Максим Воронин и Максим Гордиенко . Они помогали разрабатывать и продавать вредоносное программное обеспечение LummaC2, предназначенное для кражи информации.

. Они помогали разрабатывать и продавать вредоносное программное обеспечение LummaC2, предназначенное для кражи информации. Виталий Ковалев, причастный к созданию вредоносных программ Trickbot и Conti.

Таким образом, ЕС усиливает санкционное давление на Россию и наносит удар по тем приспешникам Кремля, которые ведут невидимую войну против европейских стран.

В то же время Брюссель координирует ограничения со своими партнерами, в частности с Великобританией. Ведь ЕС одновременно с Лондоном ввел санкции против хакеров и группировок, чтобы противодействовать вредоносной кибердеятельности России.