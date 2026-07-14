ЕС нанес удар по российским хакерам и сторонникам Кремля: кто попал под санкции
Пока 21-й пакет антироссийских санкций еще находится в стадии подготовки, Евросоюз утвердил отдельный перечень ограничений в отношении пособников Кремля, осуществляющих кибератаки на страны блока и его международных партнеров.
Кто попал под санкции
В "черный список" Евросоюза попали девять граждан России и четыре организации, входящие в киберэкосистему оккупантов, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
- Media Land LLC
Ограничения введены в отношении провайдера Bullet Proof Hosting Media Land LLC. Его владелец Александр Воловик также находится в санкционном списке ЕС.
Компанию подозревают в том, что она якобы помогала осуществлять вредоносные кибератаки против стран ЕС и по всему миру. В результате это привело к значительным финансовым убыткам.
Она предоставляла киберпреступникам возможности для масштабных атак с использованием программ-вымогателей и фишинговых кампаний, которые проводились против критической инфраструктуры и важных сервисов Евросоюза.
Ее дочернюю компанию ML.Cloud тоже не обошла санкционная судьба.
- Группировка Z-Pentest
Под санкции попала пророссийская хакерская группа Z-Pentest. Она организует кибератаки на критическую инфраструктуру по всему миру. В первую очередь злоумышленников интересуют объекты энергетики и водоснабжения.
Например, в декабре 2024 года именно Z-Pentest совершила атаку на предприятие водоснабжения в Дании.
- Группа CARR
Ограничения были также применены к участникам российской хакерской группы CARR (Cyber Army of Russia Reborn – "Киберармия России: Возрождение"):
- лидеру группы Юлии Панкратовой;
- и одного из главных хакеров Дениса Дегтяренко.
С 2022 года CARR проводит длительные DDoS-атаки на государства, поддерживающие Украину. Хакеры атакуют государственные и финансовые учреждения, СМИ, объекты критической инфраструктуры. Группу связывают с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ).
Кроме того, в санкционный список ЕС попали:
- Евгений Башев и его компания ООО "Импульс" (LLC Impuls). Он является членом подразделения 29155 ГРУ и оказывал техническую и материальную поддержку хакерам для проведения кибератак.
- Максим Воронин и Максим Гордиенко. Они помогали разрабатывать и продавать вредоносное программное обеспечение LummaC2, предназначенное для кражи информации.
- Виталий Ковалев, причастный к созданию вредоносных программ Trickbot и Conti.
Таким образом, ЕС усиливает санкционное давление на Россию и наносит удар по тем приспешникам Кремля, которые ведут невидимую войну против европейских стран.
В то же время Брюссель координирует ограничения со своими партнерами, в частности с Великобританией. Ведь ЕС одновременно с Лондоном ввел санкции против хакеров и группировок, чтобы противодействовать вредоносной кибердеятельности России.