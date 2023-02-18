С 24 февраля 2022 года Германия арестовала российские активы на общую сумму 5,32 миллиарда евро. Это касается активов подсанкционных физических и юридических лиц.

Среди них – Центральный банк России. Об этом сообщает Федеральное министерство финансов.

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Германия арестовала 5 миллиардов российских активов

Как стало известно, Германия арестовала российские активы на общую сумму 5,32 миллиарда евро. В него входят активы подсанкционных российских физических и юридических лиц, среди которых – Центральный банк.

Данные о суммах замороженных активов российских олигархов в Германии пока не известны.

Кстати, Центральный офис по обеспечению соблюдения санкций все еще находится в стадии создания. Там работают 36 сотрудников, однако штат офиса расширяется.

Германия может передать российские активы Украине

Недавно в Германии заявили, что готовы передать Украине замороженные активы России для послевоенного восстановления нашего государства. Однако России это очень не понравилось. В частности, угрожать европейскому государству бросился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин считает, что именно цивилизованные страны Запада несут ответственность за войну в Украине, ведь Минские договоренности они использовали для милитаризации нашего государства и подготовки к военным действиям "против мирных жителей Донбасса и Крыма".

Также он считает, что бывшие лидеры Германии и Франции, Меркель и Олланд, "саботировавшие Минские соглашения", станут "в понимании мирового сообщества виновниками конфликта в Украине".