Новые санкции действуют: крупнейший холдинг Индии де-факто отказался от нефти России
- Индийский холдинг Reliance Industries отказывается от импорта нефти из России из-за новых санкций США, ЕС и Великобритании.
- Компания адаптирует свою стратегию поставок для соблюдения санкций и нормативных требований, сохраняя стабильность и надежность работы нефтеперерабатывающих заводов.
Индийский холдинг Reliance Industries, который является крупнейшим в нефтяной отрасли страны, заявил, что де-факто отказывается от импорта нефти из России. Причиной этого стали новые санкции, которые ввели против российских нефтяных компаний США, ЕС и Великобритания.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Reliance Industries.
К теме Готов давить дальше: Трамп предупредил Индию
Как индийский холдинг объяснил отказ от импорта нефти из России?
В холдинге заявили, что приняли к сведению недавние ограничения, которые объявили Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты по импорту сырой нефти из России и экспорта нефтепродуктов в Европу.
Сейчас компания Reliance оценивает последствия этих ограничений, включая новые требования по соблюдению нормативных требований.
Мы будем придерживаться требований ЕС по импорту нефтепродуктов в Европу. Как и всегда, мы будем полностью придерживаться любых указаний индийского правительства по этому поводу,
– говорится в сообщении.
В компании отметили, что последовательно придерживаются целей по обеспечению энергетической безопасности Индии. Также холдинг остается полностью преданным поддержке своей многолетней репутации по соблюдению применимых санкций и нормативных границ, и будет адаптировать работу нефтеперерабатывающих заводов для выполнения этих требований.
"Как это принято в отрасли, контракты на поставку меняются, чтобы отражать меняющиеся рыночные и регуляторные условия. Reliance будет учитывать эти условия, поддерживая при этом отношения со своими поставщиками", – заявили в Reliance Industries.
В компании подчеркнули, что ее проверенная временем диверсифицированная стратегия поставок нефти будет продолжать обеспечивать стабильность и надежность работы нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, в том числе и Европы.
Как Индия стала от российской нефти после санкции США и партнеров?
Министерство финансов США 23 октября ввело 23 октября санкции против российских нефтяных компаний санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их 31 дочерней кампании. Также против враждебной нефтегазовой отрасли ввели санкции Европейский Союз и Великобритания.
После этого издание Bloomberg написало, что Индия, вероятно, сократит импорт российской нефти. Ведь торгово-экономические ограничения затрудняют процесс импорта нефтепродуктов России для Нью-Дели, поэтому он, вероятно, и сократится.
Стоит отметить, что Дональд Трамп неоднократно пытался отговорить Индию от покупки российской нефти, даже введя против страны торговые пошлины. В то же время в Нью-Дели не делали этого, объясняя свое решение тем, что их привлекает низкая цена, за которую Россия продает свою нефть.
Кстати, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк отметил в эфире 24 Канала, что санкции США против российских "Роснефть" и "Лукойл" – это сильный удар по доходам России, идущих на войну против Украины. Ведь теперь происхождение нефти от "Роснефти" и "Лукойл" вообще нельзя продавать на мировых рынках.