Новые санкции действуют: крупнейший холдинг Индии де-факто отказался от нефти России

Индийский холдинг Reliance Industries, который является крупнейшим в нефтяной отрасли страны, заявил, что де-факто отказывается от импорта нефти из России. Причиной этого стали новые санкции, которые ввели против российских нефтяных компаний США, ЕС и Великобритания.

Как индийский холдинг объяснил отказ от импорта нефти из России?

В холдинге заявили, что приняли к сведению недавние ограничения, которые объявили Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты по импорту сырой нефти из России и экспорта нефтепродуктов в Европу.

Сейчас компания Reliance оценивает последствия этих ограничений, включая новые требования по соблюдению нормативных требований.

Мы будем придерживаться требований ЕС по импорту нефтепродуктов в Европу. Как и всегда, мы будем полностью придерживаться любых указаний индийского правительства по этому поводу,

– говорится в сообщении.

В компании отметили, что последовательно придерживаются целей по обеспечению энергетической безопасности Индии. Также холдинг остается полностью преданным поддержке своей многолетней репутации по соблюдению применимых санкций и нормативных границ, и будет адаптировать работу нефтеперерабатывающих заводов для выполнения этих требований.

"Как это принято в отрасли, контракты на поставку меняются, чтобы отражать меняющиеся рыночные и регуляторные условия. Reliance будет учитывать эти условия, поддерживая при этом отношения со своими поставщиками", – заявили в Reliance Industries.

В компании подчеркнули, что ее проверенная временем диверсифицированная стратегия поставок нефти будет продолжать обеспечивать стабильность и надежность работы нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, в том числе и Европы.

