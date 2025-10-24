Укр Рус
Економіка Новини економіки Нові санкції діють: найбільший холдинг Індії де-факто відмовився від нафти Росії
24 жовтня, 22:59
4

Нові санкції діють: найбільший холдинг Індії де-факто відмовився від нафти Росії

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Індійський холдинг Reliance Industries відмовляється від імпорту нафти з Росії через нові санкції США, ЄС і Великої Британії.
  • Компанія адаптує свою стратегію постачання для дотримання санкцій і нормативних вимог, зберігаючи стабільність і надійність роботи нафтопереробних заводів.

Індійський холдинг Reliance Industries, який є найбільшим у нафтовій галузі країни, заявив, що де-факто відмовляється від імпорту нафти з Росії. Причиною цього стали нові санкції, які запровадили проти російських нафтових компаній США, ЄС та Велика Британія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Reliance Industries.

До теми Готовий тиснути далі: Трамп попередив Індію 

Як індійський холдинг пояснив відмову від імпорту нафти з Росії?

У холдингу заявили, що взяли до відома нещодавні обмеження, які оголосили Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати щодо імпорту сирої нафти з Росії та експорту нафтопродуктів до Європи.

Наразі компанія Reliance оцінює наслідки цих обмежень, включно з новими вимогами щодо дотримання нормативних вимог. 

Ми будемо дотримуватися вимог ЄС щодо імпорту нафтопродуктів до Європи. Як і завжди, ми будемо повністю дотримуватися будь-яких вказівок індійського уряду з цього приводу, 
– йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що послідовно дотримуються цілей щодо забезпечення енергетичної безпеки Індії. Також холдинг залишається повністю відданим підтримці своєї багаторічної репутації щодо дотримання застосовних санкцій та нормативних меж, і буде адаптувати роботу нафтопереробних заводів для виконання цих вимог. 

"Як це заведено в галузі, контракти на постачання змінюються, щоб відображати мінливі ринкові та регуляторні умови. Reliance буде враховувати ці умови, підтримуючи при цьому відносини зі своїми постачальниками", – заявили в Reliance Industries.

У компанії наголосили, що її перевірена часом диверсифікована стратегія постачання нафти продовжуватиме забезпечувати стабільність і надійність роботи нафтопереробних заводів для задоволення внутрішніх і експортних потреб, в тому числі і Європи.

Як Індія стала від російської нафти після санкції США та партнерів?

  • Міністерство фінансів США 23 жовтня ввело санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх 31 дочірньої кампанії. Також проти ворожої нафтогазової галузі ввели санкції Європейський Союз та Велика Британія. 

  • Після цього видання Bloomberg написало, що Індія, ймовірно, скоротить імпорт російської нафти. Адже торгівельно-економічні обмеження ускладнюють процес імпорту нафтопродуктів Росії для Нью-Делі, тому він, імовірно, і скоротиться.

  • Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово намагався відмовити Індію від купівлі російської нафти, навіть ввівши проти країни торгівельні мита. Водночас у Нью-Делі не робили цього, пояснювавши своє рішення тим, що їх приваблює низька ціна, за яку Росія продає свою нафту.

  • До речі, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк зазначив в етері 24 Каналу, що санкції США проти російських "Роснєфть" і "Лукойл" – це сильний удар по доходах Росії, що йдуть на війну проти України. Адже тепер походження нафти від "Роснєфть" і "Лукойл" взагалі не можна продавати на світових ринках.