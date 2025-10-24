Нові санкції діють: найбільший холдинг Індії де-факто відмовився від нафти Росії
- Індійський холдинг Reliance Industries відмовляється від імпорту нафти з Росії через нові санкції США, ЄС і Великої Британії.
- Компанія адаптує свою стратегію постачання для дотримання санкцій і нормативних вимог, зберігаючи стабільність і надійність роботи нафтопереробних заводів.
Індійський холдинг Reliance Industries, який є найбільшим у нафтовій галузі країни, заявив, що де-факто відмовляється від імпорту нафти з Росії. Причиною цього стали нові санкції, які запровадили проти російських нафтових компаній США, ЄС та Велика Британія.
Reliance Industries.
Як індійський холдинг пояснив відмову від імпорту нафти з Росії?
У холдингу заявили, що взяли до відома нещодавні обмеження, які оголосили Європейський Союз, Велика Британія та Сполучені Штати щодо імпорту сирої нафти з Росії та експорту нафтопродуктів до Європи.
Наразі компанія Reliance оцінює наслідки цих обмежень, включно з новими вимогами щодо дотримання нормативних вимог.
Ми будемо дотримуватися вимог ЄС щодо імпорту нафтопродуктів до Європи. Як і завжди, ми будемо повністю дотримуватися будь-яких вказівок індійського уряду з цього приводу,
– йдеться у повідомленні.
В компанії наголосили, що послідовно дотримуються цілей щодо забезпечення енергетичної безпеки Індії. Також холдинг залишається повністю відданим підтримці своєї багаторічної репутації щодо дотримання застосовних санкцій та нормативних меж, і буде адаптувати роботу нафтопереробних заводів для виконання цих вимог.
"Як це заведено в галузі, контракти на постачання змінюються, щоб відображати мінливі ринкові та регуляторні умови. Reliance буде враховувати ці умови, підтримуючи при цьому відносини зі своїми постачальниками", – заявили в Reliance Industries.
У компанії наголосили, що її перевірена часом диверсифікована стратегія постачання нафти продовжуватиме забезпечувати стабільність і надійність роботи нафтопереробних заводів для задоволення внутрішніх і експортних потреб, в тому числі і Європи.
Як Індія стала від російської нафти після санкції США та партнерів?
Міністерство фінансів США 23 жовтня ввело санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх 31 дочірньої кампанії. Також проти ворожої нафтогазової галузі ввели санкції Європейський Союз та Велика Британія.
Після цього видання Bloomberg написало, що Індія, ймовірно, скоротить імпорт російської нафти. Адже торгівельно-економічні обмеження ускладнюють процес імпорту нафтопродуктів Росії для Нью-Делі, тому він, імовірно, і скоротиться.
Варто зазначити, що Дональд Трамп неодноразово намагався відмовити Індію від купівлі російської нафти, навіть ввівши проти країни торгівельні мита. Водночас у Нью-Делі не робили цього, пояснювавши своє рішення тим, що їх приваблює низька ціна, за яку Росія продає свою нафту.
До речі, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк зазначив в етері 24 Каналу, що санкції США проти російських "Роснєфть" і "Лукойл" – це сильний удар по доходах Росії, що йдуть на війну проти України. Адже тепер походження нафти від "Роснєфть" і "Лукойл" взагалі не можна продавати на світових ринках.