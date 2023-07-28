Автомобилям в Россию "зась": Япония ужесточила санкции против агрессорки

Правительство Японии сообщило о новых санкциях против России. Они вступят в силу уже в августе. В список ограничений входит запрет на ввоз в страну-агрессорку автомобилей, цемента, цинковых изделий и т.д.

От автомобилей до кинематографических материалов

Согласно заявлению министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, Япония запрещает поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра. Ограничение вступит в силу 9 августа.

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Также в список на ввоз попали еще и другие товары и транспортные средства:

гибридные автомобили и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и склады;

автозамки и автокресла;

шины для крупногабаритных транспортных средств;

фанера, дерево, макулатура;

цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;

стеклянные изделия;

некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;

шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также одежда;

красители;

фото- или кинематографический материал и т.д.

Какие санкции ввела Япония раньше

Еще в мае власти Японии решила ввести дополнительные санкции против России. Это произошло во время саммита G7 в Хиросиме. Следовательно, страна заморозила российские активы 100 физических и юридических лиц.

Кроме этого, страна запретила экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с войной.

Также японские компании не могут предоставлять архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.

Точный список товаров будет определен 2 августа. После этого его опубликуют в целом.