Автомобилям в Россию "зась": Япония ужесточила санкции против агрессорки
28 июля 2023, 12:10Читати новину українською
Источник:Министерство экономики Японии
Правительство Японии сообщило о новых санкциях против России. Они вступят в силу уже в августе. В список ограничений входит запрет на ввоз в страну-агрессорку автомобилей, цемента, цинковых изделий и т.д.
От автомобилей до кинематографических материалов
Согласно заявлению министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, Япония запрещает поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя внутреннего сгорания более 1,9 литра. Ограничение вступит в силу 9 августа.
Читайте также Россия хочет выйти из Международного валютного фонда: новые угрозы Кремля
Также в список на ввоз попали еще и другие товары и транспортные средства:
- гибридные автомобили и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и склады;
- автозамки и автокресла;
- шины для крупногабаритных транспортных средств;
- фанера, дерево, макулатура;
- цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;
- стеклянные изделия;
- некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;
- шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также одежда;
- красители;
- фото- или кинематографический материал и т.д.
Какие санкции ввела Япония раньше
- Еще в мае власти Японии решила ввести дополнительные санкции против России. Это произошло во время саммита G7 в Хиросиме. Следовательно, страна заморозила российские активы 100 физических и юридических лиц.
- Кроме этого, страна запретила экспорт примерно 80 российским организациям, связанным с войной.
- Также японские компании не могут предоставлять архитектурные и инженерные услуги российским клиентам.