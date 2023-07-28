Від автомобілів до кінематографічних матеріалів

Відповідно до заяви міністра економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура, Японія забороняє постачати до Росії автомобілі з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра. Обмеження набуде чинності 9 серпня.

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Також, до списку на ввезення потрапили ще й інші товари та транспортні засоби:

гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;

автозамки та автокрісла;

шини для великогабаритних транспортних засобів;

фанера, деревина, макулатура;

цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;

скляні вироби;

деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;

шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;

барвники;

фото- або кінематографічний матеріал і т.д.

Зверніть увагу! Точний перелік товарів буде визначено 2 серпня. Після цього його опублікують на загал.

Які санкції запровадила Японія раніше