Від автомобілів до кінематографічних матеріалів
Відповідно до заяви міністра економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура, Японія забороняє постачати до Росії автомобілі з об'ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра. Обмеження набуде чинності 9 серпня.
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Також, до списку на ввезення потрапили ще й інші товари та транспортні засоби:
- гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади;
- автозамки та автокрісла;
- шини для великогабаритних транспортних засобів;
- фанера, деревина, макулатура;
- цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки;
- скляні вироби;
- деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби;
- шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг;
- барвники;
- фото- або кінематографічний матеріал і т.д.
Які санкції запровадила Японія раніше
- Ще в травні влада Японії вирішила ввести додаткові санкції проти Росії. Це відбулося під час саміту G7 у Хіросімі. Відтак країна заморозила російські активи 100 фізичних і юридичних осіб.
- Крім цього, країна, заборонила експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із війною.
- Також, японські компанії не можуть надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.