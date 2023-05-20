Уряд Японії заморозить активи 100 фізичних і юридичних осіб, які спробували порушити чинні обмеження. Японія також заборонить експорт приблизно 80 російським організаціям, пов'язаним із війною.

Дивіться також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

Японії заморозить активи фізичних і юридичних осіб, які намагалися обійти санкції

Японським компаніям не можна буде надавати архітектурні та інженерні послуги російським клієнтам.

Уряд Японії вирішив запровадити додаткові санкції на тлі того, що "Група Семи" підтвердила свою рішучість підвищити ціну російського вторгнення в Україну.

Лідери країн G7 під час саміту ухвалили спільну заяву щодо України. Країни ЄС вирішили зосередити сили, щоб обмежити доходи Росії від продажу алмазів.

Водночас адміністрація президента США Джо Байдена додала 71 компанію до "чорного списку" за підтримку Росії. У переліку є 69 російських організацій і по одній із Вірменії та Киргизстану.

До санкцій проти Росії приєдналася і Канада, яка запровадила обмеження щодо понад 70 осіб, які підтримують військові дії Москви та причетні до порушення прав людини. 30 осіб і 8 компаній внесено до списку у зв'язку з "переміщенням українських дітей до Росії".

Потужні санкції запроваджує Австралія. Обмеження будуть спрямовані проти 21 організації та трьох фізичних осіб. У переліку − нафтова компанія "Роснефть", золотодобувна компанія ПАТ "Полюс", металургійна компанія ПАТ "Северсталь" та п'ять банків

Санкції також передбачають заборону на експорт техніки до Росії та регіонів України, які перебувають під тимчасовою російською окупацією.

Зеленський прибув на саміт G7