Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що колективні зусилля відрізали Росію від ключових ресурсів, які потрібні для її армії. Вони обмежують доходи, які Кремль отримує для фінансування своєї військової машини.

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Проти кого ввели санкції

Санкції запровадили проти 22 фізичних та 104 юридичних осіб у понад 20 країнах. Вони спрямовані проти тих, хто намагається ухилитися від санкцій.

Список осіб які потрапили під санкції:

віцепрем'єрка Росії Вікторія Абрамченко;

міністр освіти Сергій Кравцов;

омбудсменка Тетяна Москалькова;

помічник президента Ігор Левітін;

дитяча омбудсменка Московської області Ксенія Мішонова;

помічник президента – начальник Контрольного управління президента Дмитро Шальков;

ректор Санкт-Петербурзького гірничого університету Володимир Литвиненко.

Під санкціями служба розвідки

Так, американці ввели санкції проти Служби зовнішньої розвідки Росії. Крім того, обмеження наклали на Російський державний геологорозвідувальний університет імені Серго Орджонікідзе.

Також США ввели санкції проти 223-го і 224-го льотного загонів Міноборони Росії. Також санкції торкнулися 30 російських компаній-імпортерів та виробників електроніки та напівпровідників.