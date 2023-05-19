Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых для ее армии. Они ограничивают доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины.

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Против кого ввели санкции

Санкции ввели против 22 физических и 104 юридических лиц в более чем 20 странах. Они направлены против тех, кто пытается уклониться от санкций.

Список попавших под санкции лиц:

вицепремьер России Виктория Абрамченко;

министр образования Сергей Кравцов;

омбудсменка Татьяна Москалькова;

помощник президента Игорь Левитин;

детская омбудсменка Московской области Ксения Мишонова;

помощник президента – начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков;

ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Под санкциями служба разведки

Да, американцы ввели санкции против Службы внешней разведки России. Кроме того, ограничения наложили на Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.

Также США ввели санкции против 223-го и 224-го лётного отрядов Минобороны России. Также санкции коснулись 30 российских компаний-импортеров и производителей электроники и полупроводников.