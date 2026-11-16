Финляндия предлагает ввести новые санкции против России: о каких ограничениях идет речь

Финляндия официально обратилась в Европейскую комиссию с требованием. Речь идет о введении санкций против криптоактивов, которые поддерживают военную машину Кремля.

Как именно планируют перекрыть кислород российской экономике

Письмо с новыми предложениями направила Еврокомиссии министр иностранных дел страны Элина Валтонен, о чем говорится в ее социальных сетях.

Цель этих мер – полностью перекрыть потоки криптовалют и максимально ограничить возможности России финансировать захватническую войну в Украине.

Наши санкции против России должны оставаться в силе даже тогда, когда деньги находят новые пути для перемещения,

– подчеркнула глава финского МИД.

Она призвала к решительным действиям на уровне всего Евросоюза, чтобы остановить так называемые "военные криптовалюты" и окончательно лишить Москву средств на ведение боевых действий.

Обратите внимание! После отключения российских банков от системы SWIFT и блокировки традиционных финансовых каналов именно цифровые активы стали для агрессора спасительным кругом.

Напомним, что в этом году Украина ввела санкции против России. Ограничения коснулись структур, обеспечивающих российский криптовалютный рынок и майнинг.