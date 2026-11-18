"Спросите у своих друзей-олигархов": Карни жестко ответил Путину на заявления о санкциях
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что западные санкции якобы не наносят ущерба экономике страны-агрессора. Премьер-министр Канады Марк Карни резко ответил на вихваляння глави Кремля.
Что Карни напомнил Путину
Карни раскритиковал слова Путина о якобы неэффективности санкций, которые тот озвучил во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, пишет The Guardian.
Путин может спросить у своих финансовых учреждений, может спросить у своих друзей-олигархов, может спросить у своих хоккеистов, действительно ли санкции остались в прошлом. Думаю, он узнает, что они вполне реальны и больно бьют,
– заявил Карни журналистам.
Канадский премьер также обвинил российского диктатора в ложных утверждениях о ситуации в стране.
Владимир Путин не впервые лжет о ситуации на местах. Санкции вполне реальны, и их давление будет усиливаться, пока длится эта война,
– подчеркнул Карни.
Что Путин заявил о западных санкциях
До этого Путин утверждал, что санкции Запада, пошлины и экспортные ограничения якобы уже не способны остановить развитие или разрушить экономику страны.
Традиционные инструменты экономического доминирования и фактического принуждения в значительной степени исчерпали себя, утратив большую часть своей способности запугивать,
– заявил диктатор.
Карни, в свою очередь, дал понять, что Канада не планирует ослаблять давление на Москву.
Обратите внимание! Ранее Карни заявлял, что не будет бойкотировать совместную фотосессию с Путиным из уважения к Китаю, который является хозяином саммита АТЭС. Однако он сказал, что если бы оказался рядом с главой Кремля, то четко озвучил бы позицию Канады.
Напомним, 9 ноября 2026 года Канада объявила о введении новых санкций против 38 организаций и 24 физических лиц, которые, по оценке правительства, помогают Кремлю вести войну против Украины. Под санкции попали структуры, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом, киберпреступностью и обходом финансовых ограничений.