Санкции против России: Лондон нанес удар по десятке крупнейших нефтяных компаний Кремля

Правительство Великобритании ввело жесткие ограничения в отношении российской нефтедобывающей компании "Славнефть", а также ряда связанных с ней предприятий и судов. Страна стала первой в мире, которая наложила санкции на все десять крупнейших нефтяных корпораций России.

Кто попал под новый санкционный удар Лондона

Под прицел также попали теневой флот, транспортирующий вражескую нефть и сжиженный газ, большие угольные предприятия и масштабный проект "Восток Ойл" от "Роснефти", о чем пишет Reuters.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время саммита Европейского политического сообщества встретился с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшее давление на агрессора.

В своем официальном заявлении Бернем подчеркнул, что новые санкции призваны:

максимально усилить давление на нефтяные доходы России; ускорить окончание бессмысленной войны, развязанной Кремлем.

Теперь мы все должны воспользоваться импульсом переговорного процесса и найти путь к обеспечению безопасности внутри наших стран и на всем европейском континенте,

– подчеркнул британский премьер.

Обратите внимание! Последовательное уничтожение российского энергетического потенциала продолжается уже не первый год. Ранее Великобритания уже вводила аналогичные санкции против таких гигантов, как "Транснефть", "Роснефть" и "Лукойл".

В британском правительстве констатируют, что после включения "Славнефти" в санкционный список ограничения распространяются на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России.

Напомним, что вчера, 11 ноября, Европейский Союз также одобрил новые ограничения. В ЕС ввели санкции против 145 юридических и физических лиц из России.

Кроме того, новые санкции недавно ввела Швейцария. Речь идет о мерах в рамках 21-го пакета санкций Европейского Союза.