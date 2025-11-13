Укр Рус
Экономика Новости экономики Канада бьет санкциями: впервые под ударом компании, поддерживающие гибридную войну России
13 ноября, 09:52
4

Канада бьет санкциями: впервые под ударом компании, поддерживающие гибридную войну России

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Канада ввела санкции против 13 физических лиц и 11 организаций, включая тех, кто вовлечен в российские беспилотные программы.
  • Впервые санкции коснулись компаний, поставляющих цифровую инфраструктуру для российских гибридных стратегий, а также компаний, связанных с торговлей сжиженным газом и 100 судов "теневого флота".

Канада ввела новые санкции против России. Под удар попали десятки судов "теневого флота" Кремля и компании, помогающие Кремлю вести войну против Украины.

Какие санкции ввела Канада?

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анита Ананд, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

Смотрите также Именно этого все требовали, – Рубио заявил, что США достигли предела санкций против России

  • В обновленный санкционный список попали 13 физических лиц и 11 организаций. В частности, некоторые из них привлечены к разработке программ беспилотных систем России.
  • Также впервые Канада ввела санкции против компаний, которые поставляют Москве цифровую инфраструктуру, которую россияне используют в гибридных стратегиях против Украины.
  • Кроме того, в санкционный список попали несколько компаний, которые занимаются торговлей сжиженным природным газом с Россией и 100 танкеров "теневого флота" Кремля.

Канада остается непоколебимой в своей преданности суверенитету Украины и ее народа, который решительно защищает свои права перед лицом разрушительных и агрессивных действий Путина. Канада будет продолжать усиливать давление через санкции, пока Россия не прекратит свое неоправданное вторжение в Украину, 
– подчеркнула Ананд.

Важно! Канада отмечает, что новые санкции против России широко согласованы с недавними ограничениями США, ЕС и Великобритании,

Какие санкции ввела Великобритания?

Великобритания, напомним, ввела новые санкции против России 15 октября, говорится в заявлении правительства страны.

  • Ограничения ввели против нефтяных компании России – "Роснефть" и "Лукойл".
  • Также санкции коснулись дочерней компании "Роснефти" – Nayara Energy.

Санкции предусматривают замораживание активов компаний и физических лиц на территории Великобритании.

А на днях Великобритания объявила о намерении ввести запрет на предоставление морских услуг для транспортировки российского СПГ Она будет внедряться в течение 2026 года в координации с европейскими партнерами.

Санкции США и ЕС: что известно?

  • США ввели новые ограничения против российской нефтяной отрасли. Под санкции попали "Роснефть" и "Лукойл", а также 31 дочерняя компания, среди которых Куйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы. Эти меры стали очередным шагом Вашингтона для ограничения финансовых потоков Кремля и уменьшения доходов от экспорта энергоносителей.

  • Тем временем в Европейском Союзе согласовали уже 19-й пакет санкций против России. Согласно новым правилам, с января 2027 года Москва потеряет возможность поставлять сжиженный природный газ на рынки ЕС. Также Евросоюз запрещает транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти" и вводит контроль над 118 судами "теневого флота", которые Россия использует для обхода нефтяных ограничений.

  • Впервые санкции коснутся криптовалютных платформ и транзакций, которые Москва применяет для обхода международных запретов. Под ограничения попадут и банки из России и третьих стран, помогающие избегать санкций.