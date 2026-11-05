Санкции против России: Швейцария наносит новый удар по экономике противника

Экономическая изоляция страны-агрессора продолжает усиливаться на международной арене. Еще одно влиятельное европейское государство решило кардинально пересмотреть правила игры для российского бизнеса.

Кто именно присоединился к экономической блокаде

Федеральный совет Швейцарии официально ввел меры из 21-го пакета санкций Европейского Союза против России и Беларуси, о чем сам и сообщил.

Изменения в санкционных списках вступили в силу 4 ноября, а уже с 5 ноября начали действовать жесткие секторальные ограничения. Это решение наносит прямой удар по финансовому и энергетическому секторам страны-агрессора.

В торговом секторе под усиленный экспортный контроль попала 41 компания, что существенно затруднит России доступ к технологиям.

Швейцария полностью запретила операции с 33 российскими банками, четырьмя аэропортами и двумя портами.

Кроме того, под комплексный запрет на обслуживание попало 41 судно из так называемого российского "теневого флота", который Москва использует для обхода нефтяного эмбарго.

Особое внимание швейцарское правительство уделило перекрытию финансовых лазеек в цифровой сфере. Отныне гражданам России и лицам, проживающим в этой стране, категорически запрещено приобретать доли в швейцарских криптокомпаниях.

Обратите внимание! Чтобы снизить риски обхода санкций, введено новое требование об отчетности по продаже танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) третьим странам.

В то же время Швейцария расширила запрет на экспорт товаров, которые Россия использует для производства беспилотников и развития своей аэрокосмической отрасли.

Напомним, что 23 июля Европейский Союз принял 21-й пакет санкций. Тогда Европа сосредоточилась на усилении правовой защиты своих компаний и ликвидации схем, позволявших Москве финансировать военную машину.

Наряду с ограничениями в отношении России, ЕС и Швейцария синхронно усилили давление на Беларусь за ее соучастие в агрессии.

В частности, 2 октября Швейцария выделила новую помощь Украине. Дело в том, что страна финансирует проекты швейцарских компаний в рамках программы сотрудничества с Украиной. Общий объем финансирования проектов составляет 135 миллионов швейцарских франков.