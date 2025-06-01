Санкции на паузе: США разрешили россиянам строить АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США сняли санкции, введенные во времена Джо Байдена. Это позволит расширить венгерскую АЭС "Пакш" силами России.

Почему США сняли санкции против России

По словам Сийярто, отмена санкций позволит российской компании "Росатом" построить 2 новых реактора АЭС "Пакш-2" в Венгрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Komárom-Esztergom.

За это мы благодарны президенту Дональду Трампу и республиканской администрации. В Вашингтоне появился президент, который считает Венгрию другом,

– заявил Сийярто.

Важно! Сийярто добавил, что строительство новых атомных реакторов позволит Венгрии обеспечить надежное энергоснабжение надолго и иметь низкие цены на коммунальные услуги.

Какие санкции отменили США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало лицензии десятке российских банков из санкционного списка. Это позволит им финансировать строительство "Пакш-2". В частности, санкции ослабили для:

"Газпромбанка";

"Сбербанка";

"ВТБ";

"ВЭБ";

"Совкомбанка";

"Альфа-банку";

"Росбанка";

"Открытие";

"Зенит";

"Санкт-Петербург".

Разрешения на финансовые операции будут действовать до 19 декабря 2025 года. Лицензии также охватили страховые компании, которые связаны с этими банками.

Стоит знать! Сейчас в Венгрии работает единственная АЭС – "Пакш". Два новых реактора, которые возведет "Росатом", расширят станцию и получат название "Пакш-2". Будапешт надеется, что строительство завершится в 2030 и 2031 году.