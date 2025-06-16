В 18-й пакет санкций против России внесут правки о Беларуси: какими будут новые ограничения

Европейская комиссия предложила добавить к 18-му пакету санкций дополнительные меры. Планируется, что проект будет готов до 22 июня.

Что хотят добавить в пакет санкций

Обновленные ограничения, в частности, будут касаться Беларуси, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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По словам одного из дипломатов ключевых государств ЕС, 16 июня Еврокомиссия представила некоторые целевые поправки к 18-му пакету санкций, связанные преимущественно с программным обеспечением российских банков, а также некоторые меры, связанные с Беларусью.

Другой дипломат уточнил, что государства-члены также предложили добавить к 18-му пакету санкций такие ограничения:

дальнейшее усиление мер для ограничения потенциального обхода санкций;

санкции в отношении деятельности российских компаний на рынке криптовалют;

ограничение передвижения российских дипломатов в ЕС.

Coreper вернется к обсуждению 18-го пакета позже на этой неделе. Чувствуется, что государства-члены находятся недалеко от компромисса,

– добавил он.

Об угрозе блокирования нового пакета санкций со стороны Венгрии и Словакии, пока не будет решен вопрос последствий отказа от поставок в ЕС российского газа и других энергоресурсов, собеседник издания лишь сообщил, что "многие государства-члены поднимали вопрос обеспечения энергоресурсами".

Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России

Президент Украины ответил, разочарован ли он Трампом из-за того, что тот не усилил санкции против России. По его словам, когда Президент Трамп еще не решил, вводить санкции или не вводить, он оставляет это время для какого-то своего сильного шага. В то же время Зеленский хочет, чтобы американский лидер делал сильные шаги.

Он (Трамп – 24 Канал) наверное боится, что полностью закроет окно для диалога. Но я считаю, что Путин только ищет повод, чтобы не ввели санкции,

– объяснил украинский лидер.

По его словам, если президент США введет сильные санкции против России – Путин откажется от переговоров. Так же российский диктатор поступил с Курской операцией.

Владимир Зеленский считает, что Путину лишь нужна причина для того, чтобы уклоняться от перемирия.