В 18-й пакет санкций против России внесут правки о Беларуси: какими будут новые ограничения
- Европейская комиссия предлагает добавить дополнительные меры к 18-й пакет санкций, в частности, в отношении Беларуси, программного обеспечения российских банков, криптовалют и ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС.
- Президент Зеленский отметил, что Трамп может не вводить санкции против России, чтобы не закрывать окно для диалога, но считает, что Путин ищет повод для избежания санкций.
Европейская комиссия предложила добавить к 18-му пакету санкций дополнительные меры. Планируется, что проект будет готов до 22 июня.
Что хотят добавить в пакет санкций
Обновленные ограничения, в частности, будут касаться Беларуси, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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По словам одного из дипломатов ключевых государств ЕС, 16 июня Еврокомиссия представила некоторые целевые поправки к 18-му пакету санкций, связанные преимущественно с программным обеспечением российских банков, а также некоторые меры, связанные с Беларусью.
Другой дипломат уточнил, что государства-члены также предложили добавить к 18-му пакету санкций такие ограничения:
- дальнейшее усиление мер для ограничения потенциального обхода санкций;
- санкции в отношении деятельности российских компаний на рынке криптовалют;
- ограничение передвижения российских дипломатов в ЕС.
Coreper вернется к обсуждению 18-го пакета позже на этой неделе. Чувствуется, что государства-члены находятся недалеко от компромисса,
– добавил он.
Об угрозе блокирования нового пакета санкций со стороны Венгрии и Словакии, пока не будет решен вопрос последствий отказа от поставок в ЕС российского газа и других энергоресурсов, собеседник издания лишь сообщил, что "многие государства-члены поднимали вопрос обеспечения энергоресурсами".
Почему Трамп до сих пор не ввел санкции против России
Президент Украины ответил, разочарован ли он Трампом из-за того, что тот не усилил санкции против России. По его словам, когда Президент Трамп еще не решил, вводить санкции или не вводить, он оставляет это время для какого-то своего сильного шага. В то же время Зеленский хочет, чтобы американский лидер делал сильные шаги.
Он (Трамп – 24 Канал) наверное боится, что полностью закроет окно для диалога. Но я считаю, что Путин только ищет повод, чтобы не ввели санкции,
– объяснил украинский лидер.
По его словам, если президент США введет сильные санкции против России – Путин откажется от переговоров. Так же российский диктатор поступил с Курской операцией.
Владимир Зеленский считает, что Путину лишь нужна причина для того, чтобы уклоняться от перемирия.