Санкции в конце концов могут положить конец существованию России: эксперты дали важный прогноз

Запад уже нанес мощный санкционный удар по России и планирует продолжить давление. Но почему экономика Россия продолжает работать и зарабатывать миллиарды.

Как санкции (не) влияют на Россию

Вопреки всем ожиданиям, жесткие и унифицированные санкции стран Запада не привели к мгновенным острым проблемам для российской экономики и, тем более, не изменили текущую политику Москвы. Шаги, предпринятые российским правительством в ответ, стабилизировали ситуацию и ограничили разрушительный эффект санкций в течение первых шести месяцев войны. Об этом, в частности, говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований "Как сделать антироссийские санкции более эффективными".

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Оценки влияния санкций на состояние российской экономики расходятся. С одной стороны, санкции очевидно не вынуждают Москву изменять поведение. К тому же, некоторые макроэкономические показатели, например рекордный внешнеторговый профицит или курс национальной валюты, позволяют многим говорить о том, что "санкции не работают". С другой стороны, характер влияния санкций на большую экономику подразумевает скорее медленное, но неотвратимое сползание страны в неизбежные проблемы – что, по мнению многих, происходит сейчас со страной-агрессором.

Ряд западных экспертов указывают на то, что санкции, вероятно, будут иметь долгосрочный эффект и тормозить российскую экономику постепенно и медленно. Более скептический взгляд вообще сводится к вопросу о том, возможно ли в принципе нанести серьезные проблемы большой экономике, ориентированной на экспорт энергоносителей, в современном мире. Ведь рынками сбыта могут выступать не только страны, введшие антироссийские санкции. Фактически "золотая акция" по эффективности экономических и финансовых санкций находится в руках Китая, Индии, Турции и других стран, которые смогли компенсировать России потерянные европейские рынки. Без введения "вторичных санкций" – наказание компаний третьих стран, ведущих бизнес с российскими компаниями, будет трудно повысить эффективность финансовых и экономических санкций.

По состоянию на сегодняшний день наиболее ощутимым следствием антироссийских санкций является технологическое отставание страны-агрессора. Нехватка доступа к технологиям способна значительно уменьшить промышленный потенциал, а также ее возможности добывать природные ресурсы.

Кроме того, санкции создают финансовые проблемы. По некоторым данным, страна-агрессор потеряла до 10% капитала банков и до 40% рыночной капитализации. Отключение русских банков от системы SWIFT значительно уменьшило количество доступных им денежных инструментов.

Выход западных компаний с российского рынка создает краткосрочный эффект роста безработицы и потери инвестиций, а также ведет к оттоку капитала.

Однако прогнозируемое падение ВНП не выглядит критическим – на уровне около 10% в 2022 году и еще в следующем году. Центральному банку удалось минимизировать негативный эффект от потери около половины золотовалютных резервов страны и удержать курс рубля (позже укрепившийся даже по сравнению с довоенным курсом, в основном благодаря введенным ограничениям и уменьшению импорта).

Путинский режим продолжает получать значительные доходы от экспорта энергоносителей, цена на которые существенно выросла. Не исключено, что в долгосрочной перспективе этот источник доходов по разным причинам уменьшится; но пока она позволяет Москве уменьшать негативные эффекты санкций. Это сопровождается поиском разных схем и путей обхода санкций.

Сила и слабость санкционного воздействия

Аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян в комментарии 24 канала отмечает, что санкции будут действовать наиболее эффективно тогда, когда все страны будут выступать единым фронтом. Пока же – если среди стран Запада мы можем наблюдать единодушие в вопросе введения антироссийских санкций, то среди развивающихся стран такого единодушия нет. Поэтому понятие эффективности сейчас размывается, и утверждать, что более эффективно, а что менее эффективно, довольно трудно.

Егор Киян Аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Если не будет достигнуто единодушие стран по вводимым санкциям, то Россия в ближайшее время вряд ли ощутит существенное влияние ограничений. Она, в частности, просто переориентируется на другие рынки.

Российская экономика будет находиться в шатком состоянии, но будет держаться. Посредством продажи энергоносителей Россия будет компенсировать все возможные потери. Если же страны будут выступать единым фронтом по вопросу отказа от российских энергоресурсов, то, возможно, российская экономика упадет в крутое пике уже в ближайшее время. Иначе – существенного эффекта от санкций придется ждать пять-десять лет.

В любом случае, отмечает эксперт, мгновенного эффекта от большинства антироссийских санкций ждать не стоит. Но в средне- и долгосрочной перспективе эффект будет однозначно.

От проблем не уйдешь

Санкции, безусловно, действуют на экономику России. Это точка зрения не только экономистов, но и политиков, утверждает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Игорь Бураковский директор Института экономических исследований и политических консультаций Для российских чиновников очень тяжело выйти на Красную площадь в Москве и публично признать, что санкции влияют на российскую экономику. Но сами же российские чиновники в своих многочисленных обращениях к Западу в течение последних двух – трех месяцев признают факт влияния санкционных ограничений на экономику, требуя их снять. Это политическое признание действенности западных санкций

На сегодняшний день в экономике России наблюдаются несколько тенденций, демонстрирующих влияние санкций.

Во-первых, российская экономика теряет динамику. Проблемы будут нарастать. Даже при условии снятия санкций российская экономика не слишком быстро придет в себя и выйдет из негативной инерции.

Во-вторых, санкции оказывают, прежде всего, секторальное влияние. Речь идет о машиностроении, военно-промышленном комплексе, нефтедобыче, нефтепереработке, фармацевтике. Традиционно именно в этих сферах активно использовались импортные комплектующие, технологии и капитал.

Выход иностранных компаний из определенных отраслей российской экономики, запрет на поставку соответствующих технологий в Россию создают для экономики России ощутимые проблемы,

– констатирует собеседник 24 канала .

Также очень мучается ветвь авиационных перевозок, так как огромную часть летного парка России составляют самолеты иностранного производства.

Ухудшилась ситуация с наполнением государственного бюджета России. Да, традиционно профицитный бюджет России сейчас дефицитный. Но со всем тем экономика России очень велика, имеет существенный запас ресурсов. Отдельные отрасли российской экономики пытаются адаптироваться к санкционному режиму. Речь идет о частичном импортозамещении. Хотя, конечно, полное импортозамещение невозможно.

По мнению Игоря Бураковского, свидетельством проблем в экономике России будет введение военного положения, что будет предусматривать перевод экономики на военные рельсы.

Уже сейчас мы наблюдаем изменения в социально-экономической ситуации, вызванные мобилизацией в России, отвлекающей значительные человеческие ресурсы из экономики.

– говорит эксперт.

Важным фактором, уже влияющим и усиливающим в дальнейшем свое влияние на экономику России, является блокирование российских государственных активов за рубежом, а также блокирование активов российских олигархов. В настоящее время некоторые олигархи ведут активные переговоры с западными странами по предотвращению дальнейшего санкционного давления. Уже сегодня Россия скрывает статистику реального экономического положения в стране и влияния санкций.

Очень важно, что Европейский Союз неукоснительно расширяет список российских предприятий, в отношении которых применяются санкции. Это обязательно рано или поздно повлияет в целом на российскую экономику и возможности России вести войну.

Но сами собой санкции не могут рассматриваться как единственный инструмент, который заставит агрессора отступить. Санкции всегда являлись вспомогательным инструментом. Когда речь идет о противодействии российской агрессии, то должно быть влияние трех компонентов: военного, политического (дипломатического) и санкционного (экономического).

Газовые цветы и нефтяные ягодки российского бюджета

Владимир Дубровский Старший экономист Центра социально-экономических исследований Case Украина 8-й пакет международных санкций в отношении России содержит одну санкцию, к которой я имел определенное отношение. Предложил ее один из моих друзей в фейсбуке адвокат Владимир Антихович. Предложение было передано западным партнерам через группу Ермака-Макфола. И сейчас эта санкция вводится. Речь идет о ценовом потолке на российскую нефть. Это гораздо более эффективный инструмент, чем эмбарго

Цель введения граничных цен на нефть состоит не в том, чтобы лишить Россию валютных доходов. Эта санкция лишает Россию ренты от добычи нефти. То есть, не поступают деньги в государственный бюджет. А именно бюджет является наиболее уязвимой частью всей российской экономики. Ибо бюджет России очень зависим от нефтяных доходов. Именно нефтяные, потому что газовые доходы играют второстепенную роль.

По оценкам авторитетного российского экономиста Михаила Крутыхина, российский бюджет напрямую зависит от нефтегазовых доходов на 40%, а еще на 20% – косвенно. И из этих доходов 75-80% – доходы от нефти,

– говорит эксперт.

Если Евросоюз с 5 декабря откажется от закупки российской нефти, а дальше, в феврале 2023 года, – и от закупки нефтепродуктов из РФ, и параллельно будет введено ограничение предельных цен на нефть при торговле с третьими странами, то российский бюджет фактически избавится от доходов от продажи сырой нефти и нефтепродуктов.

Россия уже в значительной степени избавилась от доходов от продажи газа, поскольку сама прекратила поставки в Европу. Это был основной клиент.

И тут как раз начнется самое интересное. Фактически наиболее ощутимо санкции начнут действовать с 5 декабря. То, что было до этого, это были цветочки. Но даже ожидания будущих санкций уже работают против российской экономики. Российские элиты, понимающие, что происходит, уже в панике и готовят себе "запасные аэродромы", понимая, что российская экономика так долго не проживет.

– говорит Владимир Дубровский .

И главное даже не то, что россияне станут жить беднее. Главное то, что у России станет гораздо меньше ресурсов, за счет которых она покупает лояльность местных элит.

К примеру, Кадыров в Чечне получает сотни миллиардов рублей из бюджета. Если он перестанет получать их, то неизвестно, насколько он останется лояльным к центру. Не станет ли он требовать независимости Чечни, чтобы его лояльность снова купили за такие субсидии,

– размышляет собеседник 24 канала.

Следствием санкций могут стать процессы внутри России, которые положат конец этой войне и существованию России в ее виде вообще.