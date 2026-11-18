Евросоюз усиливает контроль за соблюдением ограничений в отношении России, стремясь сконцентрировать работу по санкциям в рамках отдельной структуры. В Брюсселе уже определили дипломата, который станет новым куратором по вопросам санкций.

Кто станет новым специальным посланником

Новым специальным посланником Евросоюза по вопросам санкций должен стать опытный шведский дипломат Ларс Даниэльссон. Он сменит Дэвида О'Салливана, который уходит на пенсию после почти четырех лет работы на этой должности, пишет Politico.

По информации источников издания в руководстве ЕС, официальное объявление о назначении ожидается уже в эту среду, 18 ноября, после еженедельного заседания Коллегии еврокомиссаров.

Главной задачей Даниэльссона будет следить за тем, чтобы санкции Европейского союза должным образом выполнялись. Речь идет не только о введении ограничений, но и о контроле за их соблюдением.

Издание добавляет, что Даниэльссон обладает значительным дипломатическим опытом:

С 2016 по 2023 год он был постоянным представителем Швеции при Европейском союзе;

также принимал участие в переговорах между странами-членами блока, в частности во время председательства Швеции в Раде ЕС в первой половине 2023 года.

Обратите внимание! Дэвид О'Салливан, покидающий свой пост, стал первым специальным международным посланником ЕС по вопросам реализации санкций.

Как будет работать новый санкционный офис

Одновременно с кадровыми изменениями Еврокомиссия запускает работу специального санкционного офиса. Эта структура будет работать непосредственно в влиятельном Генеральном секретариате, а не в профильном финансовом директорате (DG FISMA), как это было ранее.

Такой шаг позволит президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен лично контролировать, как именно выполняются экономические ограничения в отношении Москвы.

Решение о переносе офиса в Генеральный секретариат призвано объединить экспертные знания в области санкций, которые в настоящее время разбросаны по разным департаментам,

– отмечают представители европейского ведомства.

При этом непосредственное руководство новым органом будет осуществлять еврокомиссар по вопросам финансовых услуг Мария Луис Альбукерке.

Напомним, о планах создать " Европейская комиссия объявила о создании единого санкционного офиса " было объявлено еще в начале этого месяца. Новый офис должен объединить работу над санкциями на всех этапах, а также улучшить обмен данными и предоставление рекомендаций странам ЕС. Также Брюссель организует отдельную рабочую группу, которая будет бороться с обходом ограничений с помощью криптовалют.