Россия уже начала готовиться к возможной отмене санкций США

В России спрашивают компании о том, какие санкции наиболее существенно ударили по бизнесу с 2022 года и по каким нужно добиваться отмены во время переговоров с США.

Какие санкции ударили по России больше всего

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, Россия готовится к возможной отмене санкции США. Дело в том, что президент США Дональд Трамп еще раньше заявил, что если Россия пойдет на переговоры и согласится на прекращение огня в Украине, то не является исключением ослабление ограничений.

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Какие санкции являются наиболее обременительными для России:

По словам российских экспортеров, консультантов, юристов и т.д. болезненными являются ограничения в отношении платежей.

Напоминаем! После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, крупнейшим российским банкам заблокировали использование глобальной платежной сети SWIFT.

Другой собеседник на правах анонимности говорит об ограничении по расчетам в долларах.

Три других источника упомянули об ограничениях для российского нефтяного танкерного флота.

Что будет, если США отменят санкции

Как отмечает аналитик Renaissance Capital Андрей Мелащенко, возможная отмена американских санкций не означает отмену европейских ограничений. То есть восстановление комиссионных доходов от трансграничных операций останется ограниченным.

Впрочем, по мнению других источников Reuters, не является исключением, что вторичные санкции на компании в третьих странах будут отменены. Это позволит России обходить ограничения.

Заметьте! Еще ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос санкций Евросоюза против России может стать одной из тем во время переговоров, в частности речь идет и о замороженных активах Кремля.