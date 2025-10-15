Премьер-министр Украины обсудила с министром финансов США работу инвестиционного фонда. Также один из ключевых моментов сотрудничества - санкции против России.

Что известно о сотрудничестве Украины и США?

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать, поэтому остается еще несколько важных решений для его полного функционирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Первоочередные проекты – в критических минералах, энергетике, и инфраструктуре. Также обсудили сотрудничество ради энергетической безопасности Европы.

Россия должна потерять любые рычаги влияния на наших партнеров и каналы заработка денег для продолжения войны против Украины. Есть четкие предложения, как это сделать совместно с международными партнерами,

– сообщила Свириденко.

Отдельный акцент – на санкциях против России. США продолжают работать вместе со странами G7 для давления на страны, которые продолжают покупать российскую нефть.

Что известно о санкциях США против России?