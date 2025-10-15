Лишить Путина денег: Украина и США обсуждают санкции против России
- Премьер-министр Украины обсудила с министром финансов США санкции против России санкции против России и работу инвестиционного фонда.
- США продолжают сотрудничество со странами G7 для давления на государства, покупающие российскую нефть.
Премьер-министр Украины обсудила с министром финансов США работу инвестиционного фонда. Также один из ключевых моментов сотрудничества - санкции против России.
Что известно о сотрудничестве Украины и США?
Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работать, поэтому остается еще несколько важных решений для его полного функционирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Смотрите также Несмотря на санкции и осуждение войны: мировой лидер нефтегазовой отрасли расширяется в России
Первоочередные проекты – в критических минералах, энергетике, и инфраструктуре. Также обсудили сотрудничество ради энергетической безопасности Европы.
Россия должна потерять любые рычаги влияния на наших партнеров и каналы заработка денег для продолжения войны против Украины. Есть четкие предложения, как это сделать совместно с международными партнерами,
– сообщила Свириденко.
Отдельный акцент – на санкциях против России. США продолжают работать вместе со странами G7 для давления на страны, которые продолжают покупать российскую нефть.
Что известно о санкциях США против России?
США планируют ввести 500% тариф на экспорт энергоносителей из России, чтобы остановить военную машину России, хотя это может повысить мировые цены. Такое решение предложили в Законе о санкциях против России, однако еще не вынесли на голосование.
США наложили санкции на сербскую NIS из-за ее связи с российским "Газпромом", что может привести к остановке единственного НПЗ в Сербии в течение нескольких недель. Это побудило соседнюю Хорватию сократить поставки сырой нефти.
В сентябре США анонсировали введение санкций против компаний из 10 стран, в частности в списке есть Китай, за поставки товаров в Россию. Это первые санкции от Трампа с момента его избрания на пост президента во второй раз, что является серьезным прецедентом.