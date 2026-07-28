Санкции под вопросом: ЕС не решается бить по заводу, работающему на Россию

Евросоюз ввел уже 21 пакет санкций против России, но так и не включил в списки ирландский завод по производству глинозема Aughinish Alumina. Хотя предприятие подозревают в поставке сырья для российского ВПК.

В чем подозревают завод Aughinish Alumina

На прошлой неделе правительство Ирландии провело проверку, чтобы выяснить, используют ли глинозем из Aughinish Alumina для изготовления алюминия, который затем идет на российские оборонные предприятия, пишет Financial Times .

Проверку приступили после публикации The Irish Times. Издание утверждало, что продукцию завода продавали трейдинговой компании, поставляющей сырье одному из основных производителей оружия в России.

Впрочем, проверка не подтвердила эти обвинения.

Не было обнаружено достаточных доказательств того, что глинозем, производимый компанией Aughinish Alumina Ltd, поставляется, используется или иным образом напрямую связан с российскими военными,

– говорится в отчете для Еврокомиссии.

В то же время она показала, что более половины продукции завода идет в Россию. В частности, в течение первых пяти месяцев 2026 года из производимого на заводе глинозема:

52% отправили в Россию;

и только еще 34% – в целом во Францию, Швецию и Нидерланды.

Кроме того, с 2022 по 2025 год экспорт продукции с предприятия в Ирландии в Россию вырос почти на 23%.

Почему ЕС не введет санкции против завода

Завод Aughinish Alumina принадлежит российской компании Rusal, созданной уже находящимся под санкциями российским олигархом Олегом Дерипаской.

Однако ЕС не спешит вводить санкции против самого предприятия из-за опасений, что может оставить промышленность Европы без критически важного сырья.

Европейские чиновники предостерегают, что пострадают, прежде всего, алюминиевые заводы ЕС, обеспечивающие автопром, оборонный сектор и производство компонентов для электросетей.

Если мы введем санкции против этой компании, то фактически сами отрежем себя от поставок,

– отметил один из чиновников.

В отчете о проверке правительство Ирландии также подчеркнуло, что санкции против Aughinish Alumina могут поставить под угрозу дальнейшую деятельность компании.

В Брюсселе добавили, что просмотрят ирландский отчет, но пока делать выводы рано. А один из чиновников добавил, что прежде чем вводить ограничения против предприятия, ЕС должен найти альтернативные источники поставок глинозема.

Напомним, ЕС ранее запретил импорт российского алюминия , однако ограничения не распространяются на экспорт из Евросоюза в Россию алюминия, глинозема и бокситов, используемых для производства алюминия.