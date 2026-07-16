Греция заблокировала новые санкции против России: все из-за одной компании

Евросоюз так и не смог принять новый пакет санкций против России. Неожиданно на пути встала Греция, которая выступает против полного запрета на поставки российского газа, чтобы защитить свою компанию.

Какую компанию спасает Греция

Речь идет о судоходной компании, принадлежащей греческому миллиардеру Георгиосу Прокопиу, пишет Financial Times.

Она специализируется на перевозке российского сжиженного газа с завода в Арктическом регионе.

По словам источников издания, посол Афин при Евросоюзе заявил коллегам в среду, что запланированные санкции против России, которые запретят транспортировку СПГ в третьи страны, разрушат Dynagas.

Посол подчеркнул, что компания не сможет использовать свои СПГ-суда на других маршрутах и будет вынуждена продать их, лишившись возможности зарабатывать.

Другие собеседники подтвердили, что именно опасения по поводу дальнейшей судьбы компании стали причиной, почему Греция не может поддержать санкции ЕС.

Что известно о компании Dynagas

В настоящее время Dynagas, по данным морского информационного портала Equasis, эксплуатирует 27 газовых танкеров. Среди них – треть флота танкеров класса Arc7.

Эти суда были специально построены для обслуживания российского завода "Ямал СПГ", расположенного за Полярным кругом. Они относятся к узкоспециализированным танкерам и являются одними из самых сложных в строительстве, а стоимость каждого составляет около 300 миллионов долларов.

Издание подсчитало, что с начала 2025 года компания Dynagas перевезла более 10 миллионов тонн российского СПГ на 11 судах. За этот период танкеры совершили 144 рейса.

Таким образом, Евросоюз пока не может принять новые санкции против России. Поскольку без единодушной поддержки всех стран блока ограничения принять невозможно, то и другие меры давления на Москву остаются неопределенными.

Напомним, помимо Греции, с оговоркой против 21-го пакета санкций в отношении России выступила Австрия, которая добивается решения вопроса о компенсации для Raiffeisen Bank за экспроприацию его российских активов.