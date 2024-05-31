Как на самом деле санкции влияют на российскую экономику

После начала полномасштабной войны в Украине, международное сообщество ввело значительное количество санкций против России. Однако результат, который принесли эти ограничения, не такой весомый как ожидалось.

Как действуют санкции

Кажется, что санкции, которые были внедрены, совсем не повлияли на российскую экономику. Ведь она за это время продемонстрировала рост.

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На самом же деле произошли разительные изменения. Россия потеряла часть денежных поступлений, которые могли быть потрачены на войну против Украины.

Дэвид О'Салливан Специальный представитель Евросоюза по вопросам санкций Если посмотреть на функционирование российской экономики, то эти санкции имеют огромное влияние. Они серьезно ограничили доходы, доступные для финансирования этой войны. По нашим оценкам, Россия имеет примерно на 400 миллиардов евро меньше, чем было бы, если бы не было санкций.

О'Салливан заметил, что санкции введены не только со стороны ЕС, а и – G7. Указанные страны являются важной частью мировой экономики.

То, что раньше было очень здоровым профицитом государственного бюджета в России, теперь превратилось в дефицит: 30% государственных расходов идут на оборону, около шести или семи процентов ВВП,

– отмечает О'Салливан.

Почему российская экономика растет

О'Салливан называет основной причиной роста российской экономики – значительное вливание средств, которые "забираются" у важных отраслей. В будущем это повлечет много трудностей для россиян.

Конечно, если вы вкачиваете такие деньги в экономику, вы действительно получаете рост, но это не продуктивный рост, потому что Путин был вынужден поедать российскую экономику, чтобы забрать из производственного сектора – образования, здравоохранения, исследований, инвестиций в разумную экономическую деятельность – и переложить все это на оружие и войну,

– уточняет спецпредставитель ЕС.

Стоит заметить, что Россия потеряла значительное количество специалистов. Многие квалифицированные кадры выехали за границу, часть – погибла на войне. С инвестициями извне в России также много трудностей.