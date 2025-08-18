Российские танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отправились в страны Азии с завода в Арктике. Сейчас это предприятие находится под санкциями США.

Как Россия отправляет СПГ в Азию?

Танкеры Iris и Voskhod 15 августа направились по Северному пути в страны Северной Азии после нескольких недель простоя, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Оба танкера загрузились СПГ на российском заводе Arctic LNG 2, расположенном в Сибири.

Еще два судна тоже оттуда отправились в Азию со сжиженным газом на борту на прошлой неделе.

Россия проверяет готовность Вашингтона усиливать ограничения на торговлю на фоне высокоуровневых переговоров по войне в Украине,

– отмечает издание.

Пока США воздерживаются от дальнейших санкций за покупку российских энергоресурсов, в частности, не вводят ограничения против Китая. А Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске заявил, что переговоры были "чрезвычайно продуктивными".

Стоит знать! Россия делает большую ставку на свой завод Arctic LNG 2. Он играет главную роль в ее планах нарастить экспорт СПГ в три раза до 2030 года. Также Кремль стремится выйти на новые газовые рынки, поскольку Европа отказывается от российского газа.

Какова ситуация на российском заводе?

Российский завод по производству СПГ Arctic LNG 2 произвел 8 грузов газа летом 2024 года. Однако в октябре ему пришлось прекратить работу, поскольку не удалось найти покупателей и начался сезон ледового покрова вокруг его объектов.

Впрочем, в июне завод снова начал отгружать сжиженный газ, хотя ни один груз пока не добрался до терминалов импортеров.

Неизвестно, удастся ли четырем судам, которые сейчас идут в страны Азии, найти покупателей на подсанкционный газ.

По данным издания, для перевозки СПГ с завода Arctic LNG 2 привлекли до 10 танкеров, а некоторые уже несколько раз меняли управляющие компании, чтобы нельзя было определить их владельцев.

Важно! Завод Arctic LNG 2, возглавляемый компанией Novatek, попал под санкции США еще во времена президентства Джо Байдена. Ограничения применили из-за его ключевой роли в увеличении экспорта российского СПГ, чтобы ударить по энергетическим доходам России, которые она использует для финансирования войны против Украины.