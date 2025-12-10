Еще один удар по доходам Кремля: в ЕС согласовали новые санкции против России
- ЕС согласовал новые санкции против "теневого флота" России, включая 9 человек и компаний и 43 судна.
- Санкции также направлены против 12 человек и двух организаций, которые дестабилизируют ситуацию в Евросоюзе.
Пока переговоры по мирному плану для Украины продолжаются, в Евросоюзе готовят новые санкции против России. Постоянные представители стран ЕС в среду, 10 декабря, согласовали дальнейшие ограничения.
Какие санкции согласовали послы ЕС?
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
По его словам, новые санкции Евросоюза будут направлены прежде всего против "теневого флота", который Россия использует для обхода ограничений и приумножения своих нефтяных доходов.
- В санкционный список попадут 9 человек и компаний, которые способствуют "теневому флоту" Кремля;
- "Черный список" пополнится еще 43 суднами, которые входят в состав этого флота.
Кроме того, послы ЕС согласовали санкции против 12 человек и двух организаций, которые, по их мнению, дестабилизируют ситуацию в Евросоюзе. Среди них:
- офицеры военной разведки России;
- члены клуба "Валдай";
- граждане Франции, Швейцарии и США, которые работают на Москву.
Обратите внимание! Клуб "Валдай" – это российский дискуссионный форум, создан в 2004 году под патронатом Кремля. Формально он позиционируется как площадка для обсуждения глобальной политики,, но фактически выполняет роль инструмента российской пропаганды и трансляции кремлевских нарративов.
Когда примут 20-й пакет санкций против России?
Только в конце октября этого года Евросоюз согласовал уже 19-й пакет санкций против России. Однако в ЕС уже обсуждают следующие ограничения – 20-й пакет. Но вряд ли серьезные дискуссии по нему начнутся до Рождества, пишет Politico.
Наиболее вероятно, что формировать пакет новых ограничений против России начнут в январе 2026 года.
Вместе с тем уполномоченный Евросоюза по санкционной политике Дэвид О'Салливан отметил, что введенные ранее санкции против России действительно работают, ведь вызывают "стресс и напряжение в российской экономике.
Я надеюсь, что мы уже много сделали с 19 пакетами санкций. И сейчас говорим о 20 пакете. Но поверьте мне, пока будет продолжаться эта ужасная война, будет 21, 22 и 23 пакеты. Это будет постоянная работа, которая будет продолжаться,
– заметил О'Салливан.
Заметьте! Сейчас в ЕС рассматривают возможность добавлять отдельных лиц или компании в санкционные списки быстрее, не ожидая согласования больших пакетов.
Какие действуют санкции против "теневого флота" России?
Главный дипломат ЕС Кая Каллас недавно заявила, что ЕС уже ввел санкции против 550 танкеров из "теневого флота" Кремля и сейчас активно взаимодействует с государствами, под флагами которых такие суда до сих пор продолжают курсировать. В Брюсселе также рассматривают возможность новых ограничений для всех, кто способствует транспортировке российской нефти этим нелегальным флотом.
В октябре Новая Зеландия дополнительно наложила санкции еще на 65 судов. Канада также расширила свои санкционные списки, добавив еще сотню российских танкеров.
В то же время Великобритания остается лидером в борьбе с "теневым флотом", зкорема, в мае Лондон ввел один из пакетов санкций, распространив ограничения на 100 судов, которые продолжают перевозить российскую нефть в обход международных правил.