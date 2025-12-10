Ще один удар по доходах Кремля: у ЄС погодили нові санкції проти Росії

Поки перемовини щодо мирного плану для України тривають, у Євросоюзі готують нові санкції проти Росії. Постійні представники країн ЄС у середу, 10 грудня, узгодили подальші обмеження.

Які санкції погодили посли ЄС?

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

За його словами, нові санкції Євросоюзу будуть спрямовані передусім проти "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу обмежень та примноження своїх нафтових доходів.

До санкційного списку потраплять 9 осіб та компаній, які сприяють "тіньовому флоту" Кремля;

Кремля; "Чорний список" поповниться ще 43 суднами, які входять до складу цього флоту.

Окрім того, посли ЄС погодили санкції проти 12 осіб та двох організацій, які, на їхню думку, дестабілізують ситуацію у Євросоюзі. Серед них:

офіцери військової розвідки Росії;

члени клубу "Валдай";

громадяни Франції, Швейцарії та США, які працюють на Москву.

Зауважте! Клуб "Валдай" – це російський дискусійний форум, створений у 2004 році під патронатом Кремля. Формально він позиціонується як майданчик для обговорення глобальної політики,, але фактично виконує роль інструмента російської пропаганди та трансляції кремлівських наративів.

Коли ухвалять 20-й пакет санкції проти Росії?

Лише наприкінці жовтня цього року Євросоюз погодив вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Однак у ЄС вже обговорюють наступні обмеження – 20-й пакет. Та навряд чи серйозні дискусії щодо нього розпочнуться до Різдва, пише Politico.

Найбільш ймовірно, що формувати пакет нових обмежень проти Росії розпочнуть у січні 2026 року.

Разом з тим уповноважений Євросоюзу із санкційної політики Девід О'Салліван наголосив, що запроваджені раніше санкції проти Росії дійсно працють, адже викликають "стрес і напругу у російській економіці.

Я сподіваюся, що ми вже багато зробили з 19 пакетами санкцій. І зараз говоримо про 20 пакет. Але повірте мені, доки триватиме ця жахлива війна, буде 21, 22 та 23 пакети. Це буде постійна робота, яка триватиме,

– зауважив О'Салліван.

Зауважте! Наразі у ЄС розглядають можливість додавати окремих осіб чи компанії до санкційних списків швидше, не очікуючи узгодження великих пакетів.

