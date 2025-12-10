Укр Рус
Економіка Новини економіки Ще один удар по доходах Кремля: у ЄС погодили нові санкції проти Росії
10 грудня, 15:50
4

Ще один удар по доходах Кремля: у ЄС погодили нові санкції проти Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • ЄС погодив нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, включаючи 9 осіб та компаній і 43 судна.
  • Санкції також спрямовані проти 12 осіб та двох організацій, які дестабілізують ситуацію у Євросоюзі.

Поки перемовини щодо мирного плану для України тривають, у Євросоюзі готують нові санкції проти Росії. Постійні представники країн ЄС у середу, 10 грудня, узгодили подальші обмеження.

Які санкції погодили посли ЄС? 

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах. 

Дивіться також Британія вдарила по кремлівській пропаганді: під санкціями Дугін і ще кілька структур 

За його словами, нові санкції Євросоюзу будуть спрямовані передусім проти "тіньового флоту", який Росія використовує для обходу обмежень та примноження своїх нафтових доходів. 

  • До санкційного списку потраплять 9 осіб та компаній, які сприяють "тіньовому флоту" Кремля;
  • "Чорний список" поповниться ще 43 суднами, які входять до складу цього флоту. 

Окрім того, посли ЄС погодили санкції проти 12 осіб та двох організацій, які, на їхню думку, дестабілізують ситуацію у Євросоюзі. Серед них: 

  • офіцери військової розвідки Росії;
  • члени клубу "Валдай";
  • громадяни Франції, Швейцарії та США, які працюють на Москву. 

Зауважте! Клуб "Валдай" – це російський дискусійний форум, створений у 2004 році під патронатом Кремля. Формально він позиціонується як майданчик для обговорення глобальної політики,, але фактично виконує роль інструмента російської пропаганди та трансляції кремлівських наративів. 

Коли ухвалять 20-й пакет санкції проти Росії? 

Лише наприкінці жовтня цього року Євросоюз погодив вже 19-й пакет санкцій проти  Росії. Однак у ЄС вже обговорюють наступні обмеження – 20-й пакет. Та навряд чи серйозні дискусії щодо нього розпочнуться до Різдва, пише Politico

Найбільш ймовірно, що формувати пакет нових обмежень проти Росії розпочнуть у січні 2026 року. 

Разом з тим уповноважений Євросоюзу із санкційної політики Девід О'Салліван наголосив, що запроваджені раніше санкції проти Росії дійсно працють, адже викликають "стрес і напругу у російській економіці. 

Я сподіваюся, що ми вже багато зробили з 19 пакетами санкцій. І зараз говоримо про 20 пакет. Але повірте мені, доки триватиме ця жахлива війна, буде 21, 22 та 23 пакети. Це буде постійна робота, яка триватиме, 
– зауважив О'Салліван.

Зауважте! Наразі у ЄС розглядають можливість додавати окремих осіб чи компанії до санкційних списків швидше, не очікуючи узгодження великих пакетів. 

Які діють санкції проти "тіньового флоту" Росії? 

  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас нещодавно заявила, що ЄС уже ввів санкції проти 550 танкерів зі "тіньового флоту" Кремля і зараз активно взаємодіє з державами, під прапорами яких такі судна досі продовжують курсувати. У Брюсселі також розглядають можливість нових обмежень для всіх, хто сприяє транспортуванню російської нафти цим нелегальним флотом.

  • У жовтні Нова Зеландія додатково наклала санкції ще на 65 суден. Канада також розширила свої санкційні списки, додавши ще сотню російських танкерів.

  • Водночас Великобританія залишається лідером у боротьбі з "тіньовим флотом", зкорема, у травні Лондон запровадив один із пакетів санкцій, поширивши обмеження на 100 суден, які продовжують перевозити російську нафту в обхід міжнародних правил.