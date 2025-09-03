Австралия расширила санкции против России. Еще 14 россиян попали в санкционные списки, в том числе Ильгам Рагимов, близкий друг российского диктатора Владимира Путина.

Против кого ввели санкции Австралии?

Санкции направлены против граждан России, которые имеют причастность к вторжению в Украину и смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт главы правительства Австралии Пенни Вонг.

Ситуация с правами человека в России продолжает ухудшаться из-за насильственных репрессий, направленных на подавление прав человека и антивоенную деятельность. Мы осуждаем запугивания и репрессии России против гражданского общества и защитников прав человека,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что новые ограничения дополнят пакеты санкций, которые Австралия ввела с 2022 года за "незаконное и аморальное вторжение в Украину".

Лицам, попавшим в список, запрещен въезд на территории Австралии, также предусматриваются блокировки финансовых активов.

По данным росСМИ, список подсанкционных лиц включает:

миллиардера и близкого соратника Путина Ильгама Рагимова;

олигарха и соучредителя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына;

сына бывшего президента Татарстана Радика Шаймиева;

заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова;

бывшего первого заместителя председателя Центробанка Ксению Юдаеву;

заместителя главы МЧС и экс-прокурора Москвы Дениса Попова;

бывшего вице-премьера Юрия Борисова;

а также медиаменеджера Кремля Кристину Потупчик.

Также глава правительства Австралии запланировала встречу с женой убитого Алексея Навального – Юлией.

Что известно о смерти Алексея Навального? Алексей Навальный – российский оппозиционный политик, умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), он потерял сознание после прогулки и врачи не смогли его спасти.

Однако расследование, проведенное изданием The Insider, указывает на возможное отравление Навального. По его данным, перед смертью у политика наблюдались резкая боль в животе, рвота и судороги. Юлия Навальная, вдова политика, подтвердила эти показания, Впрочем, российские власти не позволили провести независимую экспертизу, что вызывает сомнения относительно официальной причины смерти.

Какие санкции ввела Австралия?