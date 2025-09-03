Укр Рус
3 вересня, 19:15
Санкційний список розширюється: Австралія вдарила санкціями по "друзях Путіна"

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Австралія розширила санкції проти Росії, включивши 14 нових осіб, серед яких Ільгам Рагімов, близький до Путіна.

  • Санкції спрямовані на громадян, які мають зв'язок зі смертю Олексія Навального, та включають заборону на в'їзд і фінансові обмеження.

     

Австралія розширила санкції проти Росії. Ще 14 росіян потрапили до санкційних списків, у тому числі Ільгам Рагімов, близький друг російського диктатора Володимира Путіна.

Проти кого запровадили санкції Австралії?

Санкції спрямовані проти громадян Росії, котрі мають причетність до вторгнення в Україну та смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт глави уряду Австралії Пенні Вонг.

Ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися через насильницькі репресії, спрямовані на придушення прав людини та антивоєнну діяльність. Ми засуджуємо залякування та репресії Росії проти громадянського суспільства та захисників прав людини, 
– йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що нові обмеження доповнять пакети санкцій, які Австралія запровадила з 2022 року за "незаконне та аморальне вторгнення в Україну". 

Особам, які потрапили у список, заборонений в'їзд на території Австралії, також передбачаються блокування фінансових активів.

За даними росЗМІ, список підсанкційних осіб включає: 

  • мільярдера та близького соратника Путіна Ільгама Рагімова;
  • олігарха й співзасновника Уральської гірничо-металургійної компанії Андрія Козіцина;
  • сина колишнього президента Татарстану Радика Шаймієва;
  • заступника мера Москви Максима Ліксутова;
  • колишню першу заступницю голови Центробанку Ксенію Юдаєву;
  • заступника голови МНС та експрокурора Москви Дениса Попова;
  • колишнього віцепрем’єра Юрія Борисова;
  • а також медіаменеджерку Кремля Крістіну Потупчик.

Також глава уряду Австралії запланувала зустріч із дружиною вбитого Олексія Навального – Юлією. 

Що відомо про смерть Олексія Навального?

Олексій Навальний – російський опозиційний політик, помер 16 лютого 2024 року у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), він знепритомнів після прогулянки і лікарі не змогли його врятувати. 
Однак розслідування, проведене виданням The Insider, вказує на можливе отруєння Навального. За його даними, перед смертю у політика спостерігалися різкий біль у животі, блювота та судоми. Юлія Навальна, вдова політика, підтвердила ці свідчення, Втім, російська влада не дозволила провести незалежну експертизу, що викликає сумніви щодо офіційної причини смерті.

Які санкції запровадила Австралія? 

  • Австралія активно долучається до міжнародних санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, наприкінці червня 2025 року уряд країни увів санкції проти 37 фізичних осіб та 7 російських компаній. До списку, зокрема, потрапили російський співак Ярослав Дронов, або Shaman, члени ради директорів "Совкомфлоту", "Газпром Нафти", "Газпромбанку".
  • Також цього літа Австралія запровадила санкції проти суден, які належать до тіньового флоту Росії. Під обмеження потрапили 60 кораблів. Такі санкції Австралія ввела вперше з початку повномасштабної війни.
  • А ще на початку війни Австралія вела санкції проти російського пропагандиста Володимира Соловйова. Тоді під заборону на в'їзд до країни потрапили 110 осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну. 