Санкційний список розширюється: Австралія вдарила санкціями по "друзях Путіна"
- Австралія розширила санкції проти Росії, включивши 14 нових осіб, серед яких Ільгам Рагімов, близький до Путіна.
Санкції спрямовані на громадян, які мають зв'язок зі смертю Олексія Навального, та включають заборону на в'їзд і фінансові обмеження.
Австралія розширила санкції проти Росії. Ще 14 росіян потрапили до санкційних списків, у тому числі Ільгам Рагімов, близький друг російського диктатора Володимира Путіна.
Проти кого запровадили санкції Австралії?
Санкції спрямовані проти громадян Росії, котрі мають причетність до вторгнення в Україну та смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт глави уряду Австралії Пенні Вонг.
Ситуація з правами людини в Росії продовжує погіршуватися через насильницькі репресії, спрямовані на придушення прав людини та антивоєнну діяльність. Ми засуджуємо залякування та репресії Росії проти громадянського суспільства та захисників прав людини,
– йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нові обмеження доповнять пакети санкцій, які Австралія запровадила з 2022 року за "незаконне та аморальне вторгнення в Україну".
Особам, які потрапили у список, заборонений в'їзд на території Австралії, також передбачаються блокування фінансових активів.
За даними росЗМІ, список підсанкційних осіб включає:
- мільярдера та близького соратника Путіна Ільгама Рагімова;
- олігарха й співзасновника Уральської гірничо-металургійної компанії Андрія Козіцина;
- сина колишнього президента Татарстану Радика Шаймієва;
- заступника мера Москви Максима Ліксутова;
- колишню першу заступницю голови Центробанку Ксенію Юдаєву;
- заступника голови МНС та експрокурора Москви Дениса Попова;
- колишнього віцепрем’єра Юрія Борисова;
- а також медіаменеджерку Кремля Крістіну Потупчик.
Також глава уряду Австралії запланувала зустріч із дружиною вбитого Олексія Навального – Юлією.
Що відомо про смерть Олексія Навального?
Олексій Навальний – російський опозиційний політик, помер 16 лютого 2024 року у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), він знепритомнів після прогулянки і лікарі не змогли його врятувати.
Однак розслідування, проведене виданням The Insider, вказує на можливе отруєння Навального. За його даними, перед смертю у політика спостерігалися різкий біль у животі, блювота та судоми. Юлія Навальна, вдова політика, підтвердила ці свідчення, Втім, російська влада не дозволила провести незалежну експертизу, що викликає сумніви щодо офіційної причини смерті.
Які санкції запровадила Австралія?
- Австралія активно долучається до міжнародних санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, наприкінці червня 2025 року уряд країни увів санкції проти 37 фізичних осіб та 7 російських компаній. До списку, зокрема, потрапили російський співак Ярослав Дронов, або Shaman, члени ради директорів "Совкомфлоту", "Газпром Нафти", "Газпромбанку".
- Також цього літа Австралія запровадила санкції проти суден, які належать до тіньового флоту Росії. Під обмеження потрапили 60 кораблів. Такі санкції Австралія ввела вперше з початку повномасштабної війни.
- А ще на початку війни Австралія вела санкції проти російського пропагандиста Володимира Соловйова. Тоді під заборону на в'їзд до країни потрапили 110 осіб, які підтримують вторгнення Росії в Україну.