Европа усиливает давление: россиянам массово блокируют карты из-за санкций
- Платежная система Wise блокирует карты россиян и белорусов, которые не подтвердили вид на жительство или гражданство в Европе, из-за 19-го пакета санкций против России.
- Revolut также начал закрывать счета россиян без европейского вида на жительство или гражданства, объясняя это соблюдением санкционного законодательства.
В Европе ужесточают ограничения для россиян из-за введения 19-го пакета санкций против Москвы. Платежная система Wise из Великобритании начала блокировать карты граждан России, а также Беларуси.
Кому блокируют карточки?
Под бан попали россияне и белорусы, которые не подтвердили наличие вида на жительство или гражданства в странах Европейской экономической зоны или Швейцарии, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение компании.
Британская платежная система блокирует им как физические, так и виртуальные карты.
Мы сообщили об этом изменении всех пользователей, которых это касается. Если вы получили электронное письмо, пожалуйста, пришлите ответ до 30 января 2026 года,
– добавили в компании.
Вместе с тем Wise требует добавить к письму:
- паспорт;
- документ, который подтвердит гражданство одной из стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ);
- вид на жительство в Европе;
- визовый документ, который удостоверяет статус временного или постоянного резидента в ЕЭЗ или Швейцарии.
Пока платежная система не проверит присланные документы, клиенты не смогут рассчитываться ее карточками в обычных и онлайн-магазинах, оплачивать подписки и снимать с них наличные в банкоматах.
В Wise говорят, что ограничения связаны с 19-м пакетом санкций против России.
Новое постановление запрещает прямое или косвенное предоставление платежных услуг гражданам России и Беларуси, физическим лицам, проживающих в России, а также юридическим лицам, организациям или органам, зарегистрированным в России,
– говорится в сообщении компании.
Кто еще ограничивает счета россиян?
Месяц назад закрывать счета россиян начал и крупнейший в Европе онлайн-банк – Revolut. Ограничения коснулись граждан России, которые не имеют временного вида на жительство или гражданства страны ЕС, пишет Радио Свобода.
Ранее в Revolut могли открывать счета россияне, которые имели:
- европейский вид на жительство;
- или долгосрочную национальную визу категории D.
Однако теперь клиенты, которые открывали счета по визе категории D, обслуживаться не будут, если не засвидетельствуют временное проживание или гражданство Европы. Договоры с ними будут расторгнуты в конце года.
Начиная с 31 декабря 2025 года, таким клиентам запретят
- пополнять счет;
- рассчитываться карточкой;
- снимать наличные в банкоматах;
- осуществлять переводы на другие счета Revolut.
Стоит дать! В Revolut ограничения тоже объясняют соблюдением санкционного законодательства.
Что известно о 19-м пакете санкций ЕС?
Европейский Союз утвердил 19-й пакет санкций против России 23 октября. Новые ограничения направлены на то, чтобы ограничить возможности Москвы избегать уже существующих ограничений и усилить давление на экономику страны.
В частности, пакет запрещает импорт сжиженного природного газа на рынки ЕС с января 2027 года, проведения транзакций для компаний "Роснефть" и "Газпромнефть, а также использование 118 судов "теневого флота" для обхода нефтяных ограничений.
Кроме того, ввели усиленный контроль за трейдерами, а также впервые санкции касались криптоплатформ и криптовалютных транзакций, которые Россия могла использовать для обхода ограничений. Ограничения коснулись также банков в России и третьих странах, которые способствуют обходу санкций.