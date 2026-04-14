Пока Москва рисует стабильность: потери России от санкций достигают сотен миллиардов
- Россия потратила примерно 130 миллиардов долларов с 2022 до 2025 года, чтобы закупить подсанкционные западные товары.
- Ожидается, что потери России из-за санкций могут достичь не менее 136 миллиардов долларов до 2030 года.
В Кремле заявляют, якобы российская экономика успешно адаптировалась к западным санкциям, введенным за вторжение в Украину. Однако подсчеты показывают, что потери России достигают сотен миллиардов.
Как санкции бьют по России?
Об этом рассказывает латвийское Бюро защиты Конституции (SAB) в своем отчёте "Западные санкции наносят значительные потери экономике России".
По подсчетам российских учреждений, в период с 2022 по 2025 год Москва была вынуждена дополнительно потратить примерно 130 миллиардов долларов, чтобы закупить подсанкционные западные товары.
Прогнозы на будущее тоже неутешительны – к 2030 году потери страны из-за санкций могут достичь по меньшей мере 136 миллиардов долларов.
Согласно отчету, от ограничений уже пострадали главные отрасли российской экономики. Экспорт сырья обвалился по сравнению с довоенными показателями:
- железной руды на 40%;
- химической продукции – на 35%;
- черных металлов – на 20%;
- а древесины и целлюлозы – на целых 50%.
Аналитики отмечают, что Россия потеряла западные рынки, а вот заменить их полноценно другими направлениями так и не смогла. Прогнозы показывают, что компенсировать эти потери Кремль не сможет минимум еще 5 лет.
- В частности, во внешней торговле страна в целом может потерять до 2030 года 175,5 миллиардов долларов.
- В энергетическом секторе суммы могут быть еще больше, если закупки энергоресурсов России сократятся – более 216 миллиардов евро.
В долгосрочной перспективе они (санкции – 24 Канал) остаются одним из самых эффективных инструментов для ограничения способности России угрожать Западу,
– говорится в отчете.
Заметьте! При этом, по оценке службы, даже частичное ослабление санкций может дать Москве дополнительные финансовые ресурсы для перевооружения и усилить угрозу для стран Запада.
Почему экономика России на грани?
Ранее представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Россия оказалась на грани финансового кризиса, в частности, из-за введенных ограничений, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, похожая ситуация была в стране в 1998 году.
Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы сигнализируют красным,
– отметил О'Салливан.
Он добавил, что западные санкции имеют влияние, хотя Москва всячески пытается обойти ограничения. И хотя они не могут сами по себе остановить войну в Украине, однако истощают российскую экономику и возможность в дальнейшем финансировать армию страны-агрессора.
Что известно о санкциях против России?
Западные страны после начала полномасштабного вторжения ввели различные санкции против России, чтобы сократить ее доходы, которые идут на поддержку военной машины. В частности, ЕС ввел в действие уже 19 пакетов санкций против Москвы.
Более того, Евросоюза подготовил еще и 20-й пакет санкций против России, однако пока не смог его ввести. Помешала Венгрия, которая заблокировала новые ограничения в конце февраля.
В то же время США ослабили санкции против российской нефти, позволив Москве торговать сырьем, которое находится в море. Разрешение должно было действовать в течение 30 дней, до 11 апреля. После этого решения, страны начали активно закупать российскую нефть, в частности, Индия.