В Кремле заявляют, якобы российская экономика успешно адаптировалась к западным санкциям, введенным за вторжение в Украину. Однако подсчеты показывают, что потери России достигают сотен миллиардов.

Как санкции бьют по России?

Об этом рассказывает латвийское Бюро защиты Конституции (SAB) в своем отчёте "Западные санкции наносят значительные потери экономике России".

По подсчетам российских учреждений, в период с 2022 по 2025 год Москва была вынуждена дополнительно потратить примерно 130 миллиардов долларов, чтобы закупить подсанкционные западные товары.

Прогнозы на будущее тоже неутешительны – к 2030 году потери страны из-за санкций могут достичь по меньшей мере 136 миллиардов долларов.

Согласно отчету, от ограничений уже пострадали главные отрасли российской экономики. Экспорт сырья обвалился по сравнению с довоенными показателями:

железной руды на 40%;

химической продукции – на 35%;

черных металлов – на 20%;

а древесины и целлюлозы – на целых 50%.

Аналитики отмечают, что Россия потеряла западные рынки, а вот заменить их полноценно другими направлениями так и не смогла. Прогнозы показывают, что компенсировать эти потери Кремль не сможет минимум еще 5 лет.

В частности, во внешней торговле страна в целом может потерять до 2030 года 175,5 миллиардов долларов .

. В энергетическом секторе суммы могут быть еще больше, если закупки энергоресурсов России сократятся – более 216 миллиардов евро.

В долгосрочной перспективе они (санкции – 24 Канал) остаются одним из самых эффективных инструментов для ограничения способности России угрожать Западу,

– говорится в отчете.

Заметьте! При этом, по оценке службы, даже частичное ослабление санкций может дать Москве дополнительные финансовые ресурсы для перевооружения и усилить угрозу для стран Запада.

Почему экономика России на грани?

Ранее представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Россия оказалась на грани финансового кризиса, в частности, из-за введенных ограничений, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, похожая ситуация была в стране в 1998 году.

Российская экономика находится в катастрофическом состоянии. Все экономические индикаторы сигнализируют красным,

– отметил О'Салливан.

Он добавил, что западные санкции имеют влияние, хотя Москва всячески пытается обойти ограничения. И хотя они не могут сами по себе остановить войну в Украине, однако истощают российскую экономику и возможность в дальнейшем финансировать армию страны-агрессора.

