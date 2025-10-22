"Значительный толчок": министр финансов США анонсировал существенное ужесточение санкций против России

Международное сообщество продолжает давить на Россию, ограничивая ее экономику. В Минфине Соединенных Штатов говорят о новых разрушительных санкционных ограничениях для Кремля.

Соответствующее заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент, передает 24 Канал.

Актуально Словакия готова присоединится к санкциям ЕС против России: Фицо назвал условие

Что известно о новых санкциях против России?

Бессент сообщил, что уже в ближайшее время Соединенные Штаты объявят о новом этапе санкционного давления на Россию.

Этим вечером или завтра утром будет значительный толчок в вопросе санкций в отношении России,

– объявил Скотт Бессент.

В СМИ также сообщают, что послы ЕС уже одобрили 19-й пакет санкций против России.

Накануне Комитет по международным отношениям Сената США поддержал три законопроекта, направленные на усиление ответственности России за войну против Украины. Один из них предусматривает признание России государством-спонсором терроризма.

Однако ранее сообщалось, что США пока воздерживаются от поддержки плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в качестве источника кредита для Украины, объясняя это рисками для финансовых рынков.

Интересно! Политолог Петр Олещук в комментарии 24 Канала отметил, что санкции уже не имеют решающего влияния на позицию Путина. По его мнению, только реальная военная угроза, например удары ракет Tomahawk по территории России смогут заставить его пересмотреть свои действия в отношении Украины.

Что этому предшествовало?