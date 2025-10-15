Кто попал под санкции Великобритании?

Всего в новый санкционный список Лондона попали 40 компаний и физических лиц, которые помогают Москве зарабатывать и обходить предыдущие ограничения. Обновленный перечень был опубликован на сайте британского правительства 15 октября, сообщает 24 Канал.

Как отмечается в документе, санкции против "Роснефти" и "Лукойла" обусловлены тем, что они "оказывают поддержку правительству России, ведя бизнес в секторе, который имеет стратегическое и экономическое значение для государства".

Кроме того, ограничения ввели и против индийской "дочки" "Роснефти" – компании Nayara Energy.

Ограничения ввели и против финансовых учреждений и банков. В список попали:

Solid Bank;

Transstroybank;

"Примсоцбанк";

BBR Bank;

а также

"Национальная система платежных карт" (NSPK).

Среди предприятий оборонного сектора России британские санкции теперь распространяются на компанию Pergam-Engineering JSC. Она проводит диагностику оборудования.

Великобритания также ударила по частным и оффшорным компаниям, что помогают Кремлю обходить санкции, поставляют критически важные технологии или помогают энергетической отрасли России. Речь идет о фирмах, которые зарегистрированы:

в Китае;

в ОАЭ;

в Турции;

в Таиланде;

в Сингапуре;

и в Индии.

Все они принимали или участвуют в дестабилизации Украины или подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости, или получают выгоду от правительства России или поддерживают его,

– отмечается в документе.

Санкции предусматривают замораживание всех активов этих компаний и физических лиц на территории Великобритании.

Важно! Ранее, напомним, под санкции Великобритании, по данным МИД страны, попали китайская компания Shenzhen Blue Hat и турецкая Mastel Makina Ithalat Ihracat, которые поставляют России важную электронику, необходимую для армии.

