"Значний поштовх": міністр фінансів США анонсував суттєве посилення санкцій проти Росії

Міжнародна спільнота продовжує тиснути на Росію, обмежуючи її економіку. У Мінфіні Сполучених Штатів кажуть про нові руйнівні санкційні обмеження для Кремля.

Відповідну заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає 24 Канал.

Актуально Словаччина готова приєднається до санкцій ЄС проти Росії: Фіцо назвав умову

Що відомо про нові санкції проти Росії?

Бессент повідомив, що вже найближчим часом Сполучені Штати оголосять про новий етап санкційного тиску на Росію.

Цього вечора або завтра зранку буде значний поштовх у питанні санкцій щодо Росії,

– оголосив Скотт Бессент.

У ЗМІ також повідомляють, що посли ЄС вже схвалили 19-й пакет санкцій проти Росії.

Напередодні Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законопроєкти, спрямовані на посилення відповідальності Росії за війну проти України. Один із них передбачає визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Проте раніше повідомлялося, що США наразі утримуються від підтримки плану Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів як джерела кредиту для України, пояснюючи це ризиками для фінансових ринків.

Цікаво! Політолог Петро Олещук у коментарі 24 Каналу зазначив, що санкції вже не мають вирішального впливу на позицію Путіна. На його думку, лише реальна військова загроза, наприклад удари ракет Tomahawk по території Росії зможуть змусити його переглянути свої дії щодо України.

Що цьому передувало?