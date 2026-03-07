США могут отменить санкции против российской нефти
- США могут отменить санкции против российской нефти из-за дефицита, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
- Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подобную отмену санкций рассматривают для стабилизации цен на нефть.
Соединенные Штаты могут отменить санкции против другой российской нефти из-за временного глобального дефицита нефти, который возник в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Соответствующую информацию сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business. Об этом сообщает Clash Report.
Какую возможность рассматривают США по нефти?
Цены на нефть резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, поэтому американская сторона рассматривает некоторые альтернативные варианты для решения этой проблемы.
Из-за временного дефицита нефтяной продукции в мире мы также можем отменить санкции против других российских нефтяных компаний,
– заявил Скотт Бессент.
В то же время несмотря на вышеупомянутые последствия военной операции на Ближнем Востоке, американский министр анонсировал крупнейшую бомбардировочную кампанию против Ирана ночью 7 марта, в частности, по ракетным установкам и заводам.
К слову, ранее Соединенные Штаты объявили о 30-дневном разрешении для Индии на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок.
Какова ситуация с нефтью в мире?
- Благодаря разрешению США по Индии произошло незначительное падение цен на нефть, ранее зафиксировали самое стремительное недельное подорожание нефти, начиная с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.
- Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби недавно предупреждал, что страны Персидского залива могут прекратить экспорт нефти из-за конфликта с Ираном и роста цен на нефть до 150 долларов за баррель.
- Euractiv писало, что Европа и Азия будут вынуждены конкурировать за ограниченные поставки сжиженного природного газа. Это возможно, если кризис, вызванный ударами против Ирана, будет продолжаться в дальнейшем.