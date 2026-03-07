США могут отменить санкции против российской нефти

Соединенные Штаты могут отменить санкции против другой российской нефти из-за временного глобального дефицита нефти, который возник в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Соответствующую информацию сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business. Об этом сообщает Clash Report.

Какую возможность рассматривают США по нефти?

Цены на нефть резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, поэтому американская сторона рассматривает некоторые альтернативные варианты для решения этой проблемы.

Из-за временного дефицита нефтяной продукции в мире мы также можем отменить санкции против других российских нефтяных компаний,

– заявил Скотт Бессент.

В то же время несмотря на вышеупомянутые последствия военной операции на Ближнем Востоке, американский министр анонсировал крупнейшую бомбардировочную кампанию против Ирана ночью 7 марта, в частности, по ракетным установкам и заводам.

К слову, ранее Соединенные Штаты объявили о 30-дневном разрешении для Индии на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок.

Какова ситуация с нефтью в мире?