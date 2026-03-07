Укр Рус
7 марта, 00:10
Обновлено - 00:28, 7 марта

США могут отменить санкции против российской нефти

Маргарита Волошина
Основні тези
  • США могут отменить санкции против российской нефти из-за дефицита, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
  • Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что подобную отмену санкций рассматривают для стабилизации цен на нефть.

Соединенные Штаты могут отменить санкции против другой российской нефти из-за временного глобального дефицита нефти, который возник в результате обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Соответствующую информацию сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox Business. Об этом сообщает Clash Report.

Какую возможность рассматривают США по нефти?

Цены на нефть резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванный операцией США и Израиля против Ирана, поэтому американская сторона рассматривает некоторые альтернативные варианты для решения этой проблемы.

Из-за временного дефицита нефтяной продукции в мире мы также можем отменить санкции против других российских нефтяных компаний, 
– заявил Скотт Бессент.

В то же время несмотря на вышеупомянутые последствия военной операции на Ближнем Востоке, американский министр анонсировал крупнейшую бомбардировочную кампанию против Ирана ночью 7 марта, в частности, по ракетным установкам и заводам.

К слову, ранее Соединенные Штаты объявили о 30-дневном разрешении для Индии на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море, чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок.

Какова ситуация с нефтью в мире?

  • Благодаря разрешению США по Индии произошло незначительное падение цен на нефть, ранее зафиксировали самое стремительное недельное подорожание нефти, начиная с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.
  • Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби недавно предупреждал, что страны Персидского залива могут прекратить экспорт нефти из-за конфликта с Ираном и роста цен на нефть до 150 долларов за баррель.
  • Euractiv писало, что Европа и Азия будут вынуждены конкурировать за ограниченные поставки сжиженного природного газа. Это возможно, если кризис, вызванный ударами против Ирана, будет продолжаться в дальнейшем.