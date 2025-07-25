"Мы рассматриваем всю ситуацию": Трамп предположил, что может ударить по России вторичными санкциями

Президент США Дональд Трамп не исключает введения против России вторичных санкций. Эти ограничения возможны раньше, чем закончится его дедлайн в 50 дней.

Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что сказал Трамп относительно санкций против России?

У президента США спросили, планирует ли он вводить вторичные санкции против России. В ответ на это Трамп заявил: "Мы рассматриваем всю ситуацию. Возможно, нам придется ввести вторичные санкции".

Он также не исключил, что такие ограничения могут ввести даже до истечения установленного им срока в 50 дней.

Напомним, что ранее президент США также пригрозил 100% пошлинами торговым российским партнерам. Однако эксперты сомневаются, что Дональд Трамп введет их, если Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

Стоит заметить, что масштабы взаимной торговли Китая с Россией составляют почти 250 миллиардов долларов США в год, включая огромный импорт нефти. Это означает, что введение новых пошлин приведет к противостоянию Трампа с Пекином.

Аналитики также заявили, что глава Белого дома вряд ли рискнет возобновить конфронтацию со второй по величине экономикой мира из-за Украины.

Кроме того, как пишут журналисты, Трамп известен тем, что устанавливает дедлайны, которых не придерживается, что вызывает вопрос о том, действительно ли будет действовать он в отношении Путина так, как сказал, когда закончится 50-дневный срок.