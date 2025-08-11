Президент США Дональд Трамп заявил, что он не ввел вторичных санкций и тарифов против России из-за того, что ему предложили провести встречу с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Почему Трамп до сих пор не ввел санкции?

Ранее Дональд Трамп неоднократно обещал ввести санкции и тарифы против покупателей российской нефти. Однако эти планы политик до сих пор не реализовал.

Я собирался сделать гораздо больше, но я получил звонок, что они хотят встретиться. Я посмотрю, о чем они хотят поговорить,

– объяснил президент США.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что он хотел бы видеть прекращение огня и "лучшее соглашение для обеих сторон".

Для танго нужны двое. У меня будет встреча на следующей неделе с ним (с Путиным, – 24 Канал), у меня хорошие отношения с ним, хотя я не был с ним хорошим,

– подытожил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что с 8 августа Соединенные Штаты введут новые санкции против России, а также против стран, которые покупают ее энергоносители, если Москва не предпримет шагов для прекращения войны с Украиной.

Однако 8 августа этого так и не произошло, зато Дональд Трамп анонсировал свою встречу с Путиным.