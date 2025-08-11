Как Россия смогла обойти санкции и купить компоненты для вооружения?

Указанное оборудование было необходимо для осуществления автоматизации машин на Бийском олеумном заводе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Российское производство закупало указанные технологии через китайских оптовиков. В свою очередь компании из Китая покупали оборудование на Западе.

Приобретение оборудования демонстрирует, как российские военные фирмы смогли легко обойти западные санкции, чтобы увеличить свое производство. Президент США Дональд Трамп дал Москве время до пятницы, чтобы договориться о прекращении огня в Украине, иначе ей будут угрожать дополнительные санкции,

– отмечает издание.

Заметьте! Российское производство подписало соглашение о приобретении оборудования Siemens у посредника из России Techpribor еще в октябре 2022 года.

Российский посредник Techpribor получил партию техники от китайского поставщика промышленного оборудования под названием Huizhou Funn Tek. При проведении расследования, агентство Reuters обнаружило, что эти компоненты соответствуют заказу указанного олеумного завода.

Siemens отрицает свою причастность к этим поставкам. Подтверждений о том, что эта компания могла знать конечное назначение продукции, также нет.

Приобретение автоматизированных станков имеет решающее значение для стремления российского оборонного сектора производить больше боеприпасов. Они позволяют повысить производительность труда с меньшим количеством работников,

– говорится в материалах расследования.

Обратите внимание! Чтобы не дать России обходить ограничения, ЕС и США вводят санкции против китайских компаний.