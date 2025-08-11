Як Росія змогла обійти санкції та купити компоненти для озброєння?

Вказане обладнання було необхідне для здійснення автоматизації машин на Бійському олеумному заводі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Російське виробництво закуповувало вказані технології через китайських оптовиків. Своєю чергою компанії з Китаю купували обладнання на Заході.

Придбання обладнання демонструє, як російські військові фірми змогли легко обійти західні санкції, щоб збільшити своє виробництво. Президент США Дональд Трамп дав Москві час до п'ятниці, щоб домовитися про припинення вогню в Україні, інакше їй загрожуватимуть додаткові санкції,

– зазначає видання.

Зауважте! Російське виробництво підписало угоду про придбання обладнання Siemens у посередника з Росії Techpribor ще у жовтні 2022 року.

Російський посередник Techpribor отримав партію техніки від китайського постачальника промислового обладнання під назвою Huizhou Funn Tek. При проведенні розслідування, агенство Reuters виявило, що ці компоненти відповідають замовленню вказаного олеумного заводу.

Siemens заперечує свою причетність до цих постачань. Підтверджень про те, що ця компанія могла знати кінцеве призначення продукції, також немає.

Придбання автоматизованих верстатів має вирішальне значення для прагнення російського оборонного сектору виробляти більше боєприпасів. Вони дозволяють підвищити продуктивність праці з меншою кількістю працівників,

– йдеться в матеріалах розслідування.

Зверніть увагу! Аби не дати Росії обходити обмеження, ЄС та США вводять санкції проти китайських компаній.