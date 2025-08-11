Президент США Дональд Трамп заявив, що він не запровадив вторинних санкцій і тарифів проти Росії через те, що йому запропонували провести зустріч з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі в понеділок, 11 серпня.

Чому Трамп досі не запровадив санкції?

Раніше Дональд Трамп неодноразово обіцяв запровадити санкції і тарифи проти покупців російської нафти. Однак ці плани політик досі не реалізував.

Я збирався зробити набагато більше, але я отримав дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Я подивлюся, про що вони хочуть поговорити,

– пояснив президент США.

Трамп також вкотре наголосив, що він хотів би бачити припинення вогню і "найкращу угоду для обох сторін".

Для танго потрібні двоє. У мене буде зустріч наступного тижня з ним (із Путіним, – 24 Канал), у мене хороші стосунки з ним, хоча я не був із ним хорошим,

– підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що з 8 серпня Сполучені Штати запровадять нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують її енергоносії, якщо Москва не зробить кроків для припинення війни з Україною.

Однак 8 серпня цього так і не сталося, натомість Дональд Трамп анонсував свою зустріч з Путіним.