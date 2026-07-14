Путину готовят новый удар: Трамп поддержит "адские" санкции покойного Грема

Президент США Дональд Трамп поддержит законопроект о новых "адских" санкциях против России. Ранее эту инициативу активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Что Трамп сказал о санкциях

Об этом в понедельник сообщил представитель Белого дома телеканалу CNN.

Поддержка президента может стать тем шагом, которого так ждал Линдси Грэм, и наконец дать "зеленый свет" законопроекту о санкциях против России.

За несколько дней до внезапной смерти Грэм вместе с другим сенатором Ричардом Блюменталем говорил, что в конце концов удалось достичь договоренности с администрацией США по поводу этого документа.

Но тогда еще не было известно, поддержит ли Трамп лично санкции. Дело в том, что он якобы и не был против законопроекта, но требовал для себя более широких полномочий, чтобы самостоятельно решать судьбу санкций.

Впрочем, в понедельник вечером на вопрос журналистки CNN, планирует ли он подписать законопроект о санкциях, Трамп ответил утвердительно.

Да, мы это обсуждаем... Мы очень скоро примем решение по этому поводу,

– отметил Трамп.

Что известно о законопроекте Грэма

Покойный сенатор Линдси Грэм годами работал над этим законопроектом, пытаясь добиться его принятия.

Документ предусматривает жесткие санкции, которые должны еще больше ограничить доходы России, за что их даже прозвали "адскими". В частности, он предоставит президенту США право вводить вторичные пошлины в размере до 500% в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун подтвердил, что Белый дом в последнее время активно сотрудничал с Гремом над законопроектом, поэтому он надеется на его принятие.

Между тем сенатор Ричард Блюменталь хочет ускорить процесс. Поэтому он планирует обсудить с Туном последние приготовления и сроки, в частности вопрос назначения нового сенатора, который заменит Грэма в качестве главного автора документа.

Лучшим способом почтить память сенатора Грэма было бы скорейшее принятие этого законопроекта. Именно об этом мы говорили во время нашей последней беседы с ним в минувшие выходные,

– добавил Блюменталь.

Напомним, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм скончался в субботу, 11 июля, от разрыва аорты. Он был известен своей последовательной и активной поддержкой Украины, а также настаивал на жестком отношении к России.