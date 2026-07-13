В офисе сенатора сообщили о его болезни. Об этом пишет агентство Associated Press.

Какова причина смерти Линдси Грэма?

Линдси Грэм скончался в результате разрыва аорты, согласно предварительной медицинской экспертизе. Разрыв во внутренней стенке аорты, называемый рассечением, был связан с затвердением его артерий.

Официальная причина смерти будет установлена после токсикологической и микроскопической экспертизы. Офис политика сначала заявил, что он страдал от "короткой и внезапной болезни".

Грэм был республиканским сенатором от Южной Каролины и адвокатом ВВС. Он проработал в Конгрессе более трех десятилетий. За два дня до смерти ему исполнился 71 год.

Дональд Трамп, который часто общался с сенатором, рассказал, что считал его членом семьи. Президент сказал, что разговаривал с Гремом по телефону в субботу вечером после возвращения того из Украины. По его словам, сенатор звучал немного уставшим, но чувствовал себя прекрасно.

Американский президент распорядился приспустить все флаги до следующей субботы. В пятницу Грэм объявил о достижении договоренности с администрацией Трампа об ужесточении санкций против России.

Что известно о Линдси Грэме?

Во время президентской кампании 2016 года политик был одним из самых резких критиков Трампа и соперничал с ним на республиканских праймериз. После победы 45-го президента на выборах Грэм превратился в одного из его ближайших союзников в Конгрессе.

Грэм активно выступал за поддержку Украины и экономическое давление на Россию. Также он поддерживал операцию против Ирана и открыто выступал в поддержку Израиля.

10 июля в свой день рождения сенатор встречался в Киеве с Владимиром Зеленским. Во вторник, 7 июля, Грэм давал интервью 24 Каналу, в котором призвал президента США усилить давление на Россию и поддержать его закон о введении тарифов против тех стран, которые до сих пор покупают российскую нефть и газ.