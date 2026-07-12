Грэм имел юридическое образование, служил в армии военным прокурором, а затем занялся политикой. Он умел решать проблемы с консервативным подходом. Он был одним из самых ярых сторонников надежной национальной обороны.

Сенатор часто посещал американские войска, дислоцированные за рубежом, для проведения оценок на местах.

Один из ведущих консерваторов писал, что когда дело доходит до защиты Америки, Грэм "был прав по большинству вопросов внешней политики дольше, чем почти кто-либо, и если кто-то и имеет право хвастаться внешней политикой, то это Грэм".

Сенатор был лидером в сокращении расходов, реформировании системы социального обеспечения и устранении препятствий со стороны правительства, чтобы предприятия могли создавать рабочие места. Одна из национальных консервативных организаций назвала его героем-налогоплательщиком, который ставит "интересы налогоплательщика выше политики, последовательно голосуя за сокращение расточительных расходов, уменьшение налогового бремени и повышение подотчетности правительства перед налогоплательщиками".

Подробнее о биографии выдающегося американского политика рассказывает 24 Канал.

Что известно о Линдси Грэме?

Линдси Олин Грэм родился 9 июля 1955 года в маленьком городке Сентрал, Южная Каролина. Его родители управляли рестораном и бильярдной. Будущий политик с ранних лет подрабатывал там официантом, собирал шары после партий в бильярд, при этом слушал разговоры взрослых о войнах и выборах.

В своей автобиографии Грэм рассказывал, что, если бы это происходило сейчас, органы опеки изъяли бы детей из семьи. Ведь когда посетители бара отлучались в туалет, мальчик иногда прикладывался к их пиву или затягивался сигаретой. Из-за этого он получил от завсегдатаев прозвище "Смердючка".

В старшей школе Грэм был троечником, но это не помешало ему однажды заявить учителю: "Я хочу быть губернатором". Тогда над ним посмеялись.

Грэм осиротел в 21 год. Сначала рак взял жизнь мамы, а через полгода от инфаркта умер его отец. Грэм оформил опеку над своей 13-летней сестрой. Свою семью он не создал – говорил, что у него, видимо, "не было времени" встретить подходящую девушку.

Парень был первым членом своей семьи, поступившим в колледж. Окончил Университет Южной Каролины в 1977 году, а в 1981 году получил степень доктора права.

С 1984 по 1988 год он был направлен за границу и служил на авиабазе Рейн-Майн в Германии. После увольнения со службы в ВВС в 1989 году Грэм вступил в ряды Национальной гвардии ВВС Южной Каролины, где служил до 1995 года.

Во время первой войны в Персидском заливе в начале 90-х-х годов Грэм был призван на действительную службу и служил на территории штата на авиабазе Национальной гвардии МакЭнтир в качестве штабного судьи-адвоката, где он готовил военнослужащих к развертыванию в регионе Персидского залива.

В 1995 году он поступил в резерв ВВС США. Во время американских военных операций в Ираке и Афганистане он применил свой опыт в области военного права.

Грэм в звании полковника ушел в отставку из резерва ВВС в июне 2015 года, прослужив своей стране в форме 33 года.

До начала работы в Сенате Грэм был избран в Палату представителей США в 1994 году как первый республиканец от Третьего избирательного округа Южной Каролины с 1877 года.

А в Сенат США он был избран в 2002 году, позже переизбран в 2008, 2014 и 2020 годах. Он стал первым человеком в истории Южной Каролины, набравшим более миллиона голосов на всеобщих выборах 2008 года.

До смерти Грэм занимал должность председателя Бюджетного комитета Сената. Также был членом Комитета Сената по ассигнованиям, Судебного комитета Сената и Комитета Сената по вопросам окружающей среды и общественных работ.

Отношения с Трампом

Сначала Грэм критиковал Дональда Трампа, но впоследствии стал одним из самых последовательных союзников президента в Сенате.

Так, во время президентской кампании 2016 года политик был одним из самых резких критиков Трампа и соперничал с ним на республиканских праймериз. В одного из его ближайших союзников в Конгрессе Грэм превратился после победы на выборах.

Сенатор поддержал возвращение Трампа в Белый дом и в целом одобрял внешнеполитический курс президента.

Грэм также поддержал операцию против Ирана и открыто выступал в поддержку Израиля.

Позиция Грэма в отношении украинской власти зависела от его отношений с Трампом. Например, после скандальной встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале 2025 года сенатор поддержал американского президента и заявил, что Зеленский должен изменить свою позицию или уйти в отставку.

Впрочем, впоследствии Грэм вновь активно выступал за поддержку Украины и экономическое давление на Россию.

12 июля Дональд Трамп написал пост о смерти Грема, в котором отметил, что тот был одним из самых выдающихся людей и сенаторов, которых он когда-либо знал.

Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Мы будем очень скучать по Линдси,

– написал президент США.

Что он говорил об Украине, России и войне?

Линдси Грэм считался одним из самых последовательных сторонников Украины.

Еще до аннексии Крыма и начала войны в Украине Грэм выступал за жесткий курс в отношении России под руководством Путина.

Он активно поддерживал Украину, 10 раз бывал в Киеве и был соавтором законопроектов о поддержке Украины и санкциях против Москвы.

Так, Грэм был одним из авторов резолюции, призывавшей признать Россию государством-спонсором терроризма. Сенат принял ее единогласно, но администрация Джо Байдена не дала резолюции ход, заявив, что это может затруднить поддержку Украины и навредить дипломатии.

Также после начала полномасштабного вторжения он выступал за поставки оружия Киеву и ужесточение санкций против Москвы. Вместе с демократом Ричардом Блюменталем Грэм разработал законопроект о первичных и вторичных санкциях против России и государств, закупающих российские энергоресурсы. Первоначальная версия документа предусматривала пошлины в размере до 500% на товары из таких стран.

В 2022 году, на восьмой день полномасштабной войны России против Украины, сенатор появился в эфире Fox News со словами:

Надеюсь, кто-то в России поймет, что он (Путин – 24 Канал) разрушает страну, и вам нужно устранить этого парня любыми возможными способами.

В 2023 году Министерство внутренних дел России объявило Грема в розыск в связи с его заявлениями о войне.

Его обвинили в том, что он якобы говорил, что смерть россиян была лучшей инвестицией американских денег, хотя на самом деле этих слов не было.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев тогда написал, что в США "не только обычных людей регулярно убивают, но и грязные деньги тратятся на убийство сенаторов".

За день до своей смерти, 10 июля, сенатор приезжал в Украину и встречался с президентом Зеленским. Грэм также посетил завод по производству украинских беспилотников SkyFall, а во время его 10-го визита стало известно о согласовании с администрацией Трампа нового пакета санкций против России.

Сенатор говорил, что укрепление военного потенциала Украины и усиление давления на страны, помогающие России, могут позволить завершить войну в ближайшие месяцы.

Президент Зеленский, реагируя на смерть Линдси Грэма, отметил, что он был настоящим защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее.

Он десять раз посещал Украину за годы полномасштабного вторжения России и был здесь, вместе с нашими людьми, тогда, когда это было наиболее необходимо. Мы вели постоянный диалог, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды,

– написал украинский президент.

Глава государства сообщил, что в последние недели Грэм работал над важными инициативами, которые могли бы помочь приблизить мир, в частности над ужесточением санкций против России.

"Мы всегда будем особенно благодарны за слова уважения к нашему народу и к мужеству защитников Украины. Америка и мир потеряли решительного лидера", – добавил Зеленский.

Последние заявления Грэма об Украине

"Большой друг Украины" во время своего последнего визита в Киев сделал несколько важных заявлений относительно завершения войны, позиции Дональда Трампа и усиления давления на Россию.

Ключевые тезисы:

Об украинских инновациях. Грэм подчеркнул, что для США было бы "огромной ошибкой" отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере разработки и применения дронов.

О впечатлениях Трампа. По словам сенатора, Трамп был "просто потрясен" успехом украинцев, тем, как эффективно ВСУ смогли переломить ход войны.

О дипломатии и рычагах влияния. Грэм отметил, что войну невозможно выиграть исключительно на поле боя, хотя давление Украины на Россию имеет колоссальное значение.

О тех, кто помогает России обходить санкции. Сенатор заверил, что знает, какие именно страны продолжают покупать нефть и газ у россиян. Он планировал обсудить этот вопрос с Трампом.

Я никогда не был настроен более оптимистично, чем сегодня, что у нас есть формула для прекращения этой войны,

– говорил Грэм накануне своей смерти.