Украина могла бы заместить эти товары, – Дмитрасевич об эмбарго на товары из России

Украина предлагает заменить российские продукты украинскими, польскими и из других стран Евросоюза. В частности это решение может помочь снизить градус недовольства среди европейских фермеров.

Заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич во время рабочего визита в Брюссель на фоне разговоров о полном эмбарго российских продуктов сказал 24 Каналу, что Украина могла бы заместить эти товары.

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Украинские товары могут заменить российские

По мнению Дмитрасевича, стать заменителем для российских товаров могла бы украинская продукция, а также продукты польских фермеров и других стран ЕС.

Это бы на самом деле очень сильно могло снизить градус недовольства среди европейских фермеров,

– сказал заместитель министра агрополитики.

Он отметил, что введение санкций против России – это внутренняя политика ЕС, однако ввести санкции против пищевых продуктов невозможно.

Но, по словам Дмитрасевича, сейчас украинское правительство обсуждает с европейскими партнерами введение ограничений российского экспорта на внутренний рынок ЕС. Наплыв российских товаров также имеет негативные последствия.

Для нас с точки зрения морали и справедливости это очевидная вещь, поскольку как мы можем говорить об ограничении импорта украинской агропродукции в Евросоюз, если туда импортируются российские товары,

– сказал он.

Зерно из России будут отдавать на анализ

К слову, Дмитрасевич также сообщил, что Министерство аграрной политики работает над проектом, который позволит проводить анализ зерна, которое Россия ввозит на европейские рынки.

Таким образом Украина будет пытаться определить, было ли это зерно украдено с временно оккупированных территорий, или выращено на территории РФ. Это позволит реагировать на продажу продукции со стороны России. Он отметил, что анализировать это трудно, поскольку во время погрузки судна россияне смешивают украинское зерно с собственным.

Пока что такие наработки Киев имеет только с Великобританией.

Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по международной торговле поддержал без изменений предложение Еврокомиссии продлить с Украиной действие беспошлинной торговли до июля 2025 года.