Украина довольна компромиссом

Что это значит и какое это будет иметь влияние для Украины – рассказал 24 Каналу заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич во время рабочего визита в Брюссель.

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По результатам голосования Маркиян Дмитрасевич заявил, что промежуточным результатом украинское правительство доволен, поскольку были риски, что комитет поддержит правки не в пользу Украины. Некоторые евродепутаты предлагали ввести ограничения на уровне 2021 – 2022 годов, что существенно бы повлияло на объемы экспорта.

Обратите внимание! Заместитель министра объясняет, что в начале 2022 года Украина почти ничего не экспортировала в ЕС, а в 2021 году вообще действовали квоты.

Кроме того, предлагали и расширить список "чувствительных товаров" – добавить мягкую пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и мед. Впрочем в конце концов эти правки были отклонены.

Маркиян Дмитрасевич Заместитель министра аграрной политики Украины Черновик регламента предусматривает автоматические меры по трем видам продукции – это мясо птицы, яйца и сахар. Эти автоматические меры будут определяться экспортом из Украины на уровне среднего – между 2022 – 2023 годами. В целом мы оцениваем этот вариант, как компромиссный.

Конечно, идеальным вариантом была бы полная отмена ограничений и квот и это главная цель украинского правительства в отношениях с ЕС. Однако, уже достигнутый результат заместитель министра называет "беспрецедентным", поскольку такие преференции европейские страны получали только после вступления в ЕС.

Заметьте! После пересечения установленного уровня Украина сможет экспортировать "чувствительные товары" в ЕС, но для них уже будут действовать тарифные пошлины.

Кто не согласен со списком "чувствительных товаров"

Как писал 24 Канал ранее, в ЕС не все согласны со списком "чувствительных товаров". Так, Комитет европейских потребителей сахара призвал не вводить ограничения на украинский сахар из-за дефицита этого продукта в самом Евросоюзе. Маркиян Дмитрасевич говорит, что Украина экспортирует не более 3% внутреннего потребления сахара. В частности, Румыния обращалась к Киеву с просьбой продавать больше сахара.

Если бы действительно было влияние украинского экспорта сахара, мы бы увидели снижение цены. Этого нет, цена на сахар в ЕС стабильно высокая,

– сказал заместитель министра.

Он не исключает, что в будущем условия по ограничениям продажи сахара могут быть пересмотрены. Относительно мяса курицы и яиц – Украина также не является крупнейшим импортером этих товаров.

Интересно! Окончательное решение должен принять Европарламент во время пленарного заседания в апреле, после этого его утвердит Совет ЕС.

Дмитрасевич ожидает, что европейские союзники прислушаются к своим коллегам из профильного комитета ЕП. Вместе с тем Украина продолжает работать с Еврокомиссией чтобы закрепить беспошлинную торговлю на более долгий период в соглашении о свободной торговле. Это поможет украинскому правительству и фермерам прогнозировать экспорт и понимать возможности.

Санкции против российских сельскохозяйственных товаров

На фоне разговоров о полном эмбарго российских продуктов, Маркиян Дмитрасевич подтвердил, что Украина могла бы заместить эти товары. По его мнению, стать заменителем могли бы и продукты польских фермеров и другие государства-члены ЕС.

Это бы на самом деле очень сильно могло снизить градус недовольства среди европейских фермеров,

– сказал заместитель министра агрополитики.

Введение санкций против России – это внутренняя политика ЕС, однако, по словам Дмитрасевича ввести санкции против пищевых продуктов невозможно. В то же время украинское правительство обсуждает с европейскими партнерами введение ограничений российского экспорта на внутренний рынок ЕС. Наплыв российских товаров также имеет негативные последствия.

Для нас с точки зрения морали и справедливости это очевидная вещь, поскольку как мы можем говорить об ограничении импорта украинской агропродукции в Евросоюз, если туда импортируются российские товары,

– подчеркнул представитель правительства.

Вместе с тем Министерство аграрной политики работает над проектом, который позволит проводить анализ зерна, которое Россия ввозит на европейские рынки. Украина хочет определить, было ли это зерно украдено с временно оккупированных территорий, или выращено на территории России.

Это очень трудно, поскольку во время погрузки судна россияне смешивают украинское зерно с собственным,

– сказал Маркиян Дмитрасевич.

Определение зерна позволит реагировать на продажу продукции со стороны России. Пока такие наработки Киев имеет с Великобританией. В общем, определить с какой территории Москва продает зерно – нелегко.

