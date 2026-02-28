Украина ввела санкции против 10 логистических и почтовых компаний России

Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий. В списке есть и те, что обеспечивают логистическую поддержку армии России.

О соответствующем решении сообщили в Офисе Президента Украины.

Против кого ввели новые санкции?

Зеленский 27 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 10 российских транспортно-логистических компаний. Речь идет о тех, что доставляют грузы на ВОТ.

В списке ограничений есть также частные фирмы, обеспечивающие логистикой вражескую армию. То есть доставляют вещи к оккупантам и в обратном направлении.

Отмечается, что в пакет санкций вошли и предприятия, использующие захваченную инфраструктуру Укрпочты на оккупированных территориях.

Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки,

– говорится в сообщении.

Ограничения введены и против почтовых операторов, что создавали каналы параллельного импорта товаров двойного назначения. В частности, электронику и дроны.

Советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что особую роль почтовые операторы играют в доставке микроэлектроники из-за рубежа.

Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров,

– объяснил Власюк.

