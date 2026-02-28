Украина ввела санкции против 10 логистических и почтовых компаний России
- Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний, поддерживающих, в частности, армию России на оккупированных территориях.
- Ограничения также касаются почтовых операторов, которые способствуют импорту товаров двойного назначения, таких как электроника и дроны.
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 10 российских транспортно-логистических предприятий. В списке есть и те, что обеспечивают логистическую поддержку армии России.
О соответствующем решении сообщили в Офисе Президента Украины.
Против кого ввели новые санкции?
Зеленский 27 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 10 российских транспортно-логистических компаний. Речь идет о тех, что доставляют грузы на ВОТ.
В списке ограничений есть также частные фирмы, обеспечивающие логистикой вражескую армию. То есть доставляют вещи к оккупантам и в обратном направлении.
Отмечается, что в пакет санкций вошли и предприятия, использующие захваченную инфраструктуру Укрпочты на оккупированных территориях.
Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки,
– говорится в сообщении.
Ограничения введены и против почтовых операторов, что создавали каналы параллельного импорта товаров двойного назначения. В частности, электронику и дроны.
Советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что особую роль почтовые операторы играют в доставке микроэлектроники из-за рубежа.
Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров,
– объяснил Власюк.
Санкции против России: последние новости
Для росСМИ президент США Трамп ответил, что хочет как можно скорее закончить войну в Украине и имеет намерен отменить санкции против России.
В то же время в Венгрии блокируют принятие 20-го санкционного пакета ЕС против России и 90 миллиардов евро кредита для Украины. Такой позиции премьер страны Виктор Орбан может придерживаться пока не возобновится работа нефтепровода "Дружба".
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов настаивает на сохранении санкций против россиян даже после завершения войны. По его словам, отмена ограничений может побудить России к новой агрессии.