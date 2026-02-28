Про відповідне рішення повідомили в Офісі Президента України.
Проти кого ввели нові санкції?
Зеленський 27 лютого ввів в дію рішення РНБО щодо санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних компаній. Йдеться про ті, що доставляють вантажі на ТОТ.
У списку обмежень є також приватні фірми, що забезпечують логістикою ворожу армію. Тобто доставляють речі до окупантів та у зворотному напрямку.
Зазначається, що до пакета санкцій увійшли й підприємства, що використовують захоплену інфраструктуру Укрпошти на окупованих територіях.
Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки,
– йдеться в повідомленні.
Обмеження введені й проти поштових операторів, що створювали канали паралельного імпорту товарів подвійного призначення. Зокрема, електроніку та дрони.
Радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що особливу роль поштові оператори відіграють у доставці мікроелектроніки з-за кордону.
Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочип у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів,
– пояснив Власюк.
Санкції проти Росії: останні новини
Для росЗМІ президент США Трамп відповів, що хоче якомога швидше закінчити війну в Україні та має намір скасувати санкції проти Росії.
Водночас в Угорщині блокують ухвалення 20-го санкційного пакета ЄС проти Росії та 90 мільярдів євро кредиту для України. Такої позиції прем'єр країни Віктор Орбан може притриматись доки не відновиться робота нафтопроводу "Дружба".
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наполягає на збереженні санкцій проти росіян навіть після завершення війни. За його словами, скасування обмежень може спонукати Росії до нової агресії.