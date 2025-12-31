ЕС готовит новый удар по Кремлю: стало известно, когда примут 20-й пакет санкций

Евросоюз планирует усилить экономическое давление на Россию и уменьшить ее доходы, которые идут на финансирование войны в Украине. Ощутимый удар по российской экономике союзники хотят нанести в 20-м пакете санкций, который уже готовится.

Когда могут принять 20-й пакет санкций?

Принять его Европа планирует к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы наказать Москву за войну, передает 24 Канал со ссылкой на немецкое издание Welt.

Чтобы дополнительно ослабить российскую экономику, в 20-м санкционном пакете ЕС, в частности, собирается ввести новые ограничения на поездки и заморозить активы еще ряда юридических лиц и компаний, которые находятся в Европе.

Особое внимание хотят уделить тем гражданам России, которые имеют причастность к принудительной депортации украинских детей с целью так называемого "идеологического перевоспитания".

Дипломаты рассказывают, что новые санкционные ограничения также будут направлены против энергетической отрасли и банковского сектора Москвы.

Отдельно в Брюсселе рассматривают закрытие лазеек, которые позволяли обходить ранее введенные ограничения,

– добавляет издание.

Дополнительно рассматривается возможность запрета импорта урана из России и санкции против компании "Росатом".

Стоит отметить, что некоторые европейские государства уже давно требуют таких решительных мер против Кремля. Однако другие европейские страны этому до сих пор сопротивлялись, среди них:

Бельгия;

Франция.

Впрочем, по словам дипломатов, противники санкций против атомной энергетики России могут покупать уран у других стран для нужд своих АЭС. Его продают Канада, Австралия, Южная Африка, однако цены там выше, чем в России.

Заметьте! На последнем саммите европейских лидеров в Брюсселе в середине декабря ЕС продлил еще на полгода все действующие санкции против России, утвержденные ранее, сообщила Евросовет.

Каким был 19-й пакет санкций против России?

Последний, 19-й, санкционный пакет против России ЕС принял 23 октября 2025 года. Ключевыми его решениями стали:

полный запрет импорта российского сжиженного газа (СПГ) с начала 2027 года;

ограничения против компаний из третьих стран, в частности китайских НПЗ и трейдеров, которые покупают российскую нефть;

запрет на транзакции для "Роснефти" и "Газпромнефти";

санкции против 118 судов "теневого флота" Москвы.

Также Евросоюз впервые в том пакете ввел санкции против криптоплатформ и транзакций в криптовалюте, которые Россия использует для обхода ограничений.

ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину все труднее финансировать эту войну,

– отметила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Важно! В последнем санкционном пакете ЕС внес в "черный список" 45 компаний, которые поддерживают российскую оборонную промышленность, в частности, экспортируют технологии для производства дронов.

Какие еще санкции ввели против России?