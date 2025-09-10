Зеленский ввел санкции против тех, кто помогает ВПК России и "теневому флоту"
- Президент Зеленский утвердил санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, поддерживающих российский ВПК и теневой флот.
- Санкции охватывают IT-компании, предприятия, которые поставляют оборудование для ВПК России, и лиц, помогающих обходить санкции, включая гражданина Великобритании.
Президент Владимир Зеленский утвердил новые санкционные решения, направленные против лиц и компаний, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор. Также синхронизированы санкционные решения с Великобританией.
Об этом говорится в указе главы государства №675/2025 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 сентября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", передает 24 Канал.
Какие санкции ввел Зеленский против России?
По словам советника президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, под ограничения попали 37 физических лиц – все граждане России – и 35 юридических лиц (34 российские и 1 белорусская).
Среди них:
- ИТ-компании и их руководители, поставляющие решения для военно-промышленного комплекса России;
- юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство и обслуживание систем радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций, электронной компонентной базы и оборудования для силовых структур;
- предприятия и владельцы, которые организовывали поставки импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.
В перечень внесены, в частности:
- АО "Ситроникс КТ", которая занимается разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняет заказы ВПК России;
- ООО "СИНТО" и связанные субъекты – подсанкционная в США компания, которая специализируется на внедрении ИТ решений для ВПК России;
- ООО "Балтинфоком" – подсанкционное в США предприятие, которое выполняет оборонный заказ РФ в области производства компьютерного оборудования, компании группы "Би Питрон", которые технически переоснащают предприятия ВПК России;
- ООО "Резонит Плюс" и связанные субъекты – компании, специализирующиеся на изготовлении электронного оборудования,
- ООО "Точная Механика" – подсанкционная в США белорусская компания, которая специализируется на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и т.д;
- ООО "ИнКор" – подсанкционное в США российское предприятие, которое специализируется на поставке станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК России.
Отдельным указом №676/2025 Зеленский полностью синхронизировал украинские санкции с ограничениями, которые ранее приняла Великобритания. Поэтому дополнительно введены санкции против 47 физических и 81 юридического лица.
Так, под эти санкции попали:
- те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота;
- российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);
- лица, связанные с использованием химического оружия;
- Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.
"Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций это ключ к предотвращению обхода санкций", – подчеркнул Власюк.
Евросоюз готов существенно расширить санкции против России: что известно
- Евросоюз планирует расширить санкции против России, добавив в список около 2600 российских лиц и компаний.
- Венгрия и Словакия пытаются добиться исключения олигархов, таких как Михаил Фридман и Алишер Усманов.