Как турецкие банки помогают россиянам обходить санкции

Турецкие учреждения неоднократно демонстрировали неоднозначную позицию, в отношении россиян. В частности, некоторые банки продолжают обслуживать клиентов из России.

Какие сообщения получили россияне

Ранее стало известно, что турецкий банк Denizbank открывал банковские счета россиянам. Однако, не для всех граждан России доступна такая возможность.

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Части россиян Denizbank разослал письма о необходимости срочно предоставить документы, подтверждающие их место жительства на территории Турции. Предположительно, граждан России обяжут иметь вид на жительство для продления действия счета.

К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мейл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank,

– говорится в сообщении банка

Если россиянам заблокируют счета в этом банке, они не смогут пользоваться доступными международными сервисами. Речь идет даже о невозможности переводить средства.

Какова позиция банка

Центральный офис Denizbank пока не предоставил официальных объяснений, относительно того, зачем на самом деле банку эти данные. Все указанные тезисы являются лишь предположением.

Часть экспертов считает, что на самом деле банк не планирует закрывать счета россиян. Эта рассылка необходима лишь для обновления базы данных Denizbank.